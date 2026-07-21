BG-ALERT се задейства за буря през нощта в Благоевградско

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Системата BG-ALERT се задейства преди минута за буря през нощта в област Благоевград.

"Възможна е буря в тъмната част на денонощието. Съветваме гражданите да предприемат необходимите действия за своята безопасност и опазване на имуществото си", гласи съобщението. Системата е активирана от областния управител Васил Трендафилов.

Снощи, около 20 часа ураган удари областта. Изкоренени бяха стотици огромни дървета, които смазаха автомобили, съборени бяха покриви, скали паднаха в Кресненското дефиле и трафикът бе спрян, възникнаха десетки локални пожари от мълнии. Села останаха без ток, отнесени бяха улици.

Областният управител задейства BG-ALERT около 22,30 ч. снощи за очакван втори ураган, но до ново природно бедствие не се стигна.