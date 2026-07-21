За първи път: държавата пита родителите да решат за извънредна ваканция през май (Обзор)

Включват въпроси по история и философия на матурата по български език и литература в 10-и клас

За първи път Министерството на образованието пита родителите дали да бъде обявена извънредна ваканция за учениците през май. Причината е, че почивните дни за Великден през 2027 г. ще са до 4 май (вторник), а след това Гергьовден, 6 май (четвъртък), също е празник.

Ако родителите са съгласни, децата ще почиват от 1 до 10 май. Това ще е извънредна ваканция, тъй като пролетната, която в някои години съвпада с Великденската, се запазва и ще е от 3 до 11 април. Ако се приеме извънредната майска почивка, ще се наложи удължаване на учебната година до 2 юли, уточняват от МОН.

Допитването става през публикувания за обществено обсъждане график на ваканциите за следващата учебна година. След изтичане на едномесечния срок ще бъдат анализирани всички постъпили становища и ще бъде взето под внимание всяко предложение, което съответства на нормативната уредба.

Зимната ваканция ще е от 24.12.2026 г. до 3.01. 2027 г. включително. Денят на народните будители тази година е в неделя, затова 2 ноември, понеделник, ще е неучебен. Почивката между двата срока ще е от 30 януари до 2 февруари.

Матурата по български в 10-и клас догодина да включва и задачи по история и философия, предлага МОН. Тестът ще е от 22 задачи, от тях 18 ще са по български език и литература. А останалите 4 задачи ще са ориентирани към обучението по история и философия. Увеличава се времето - от 90 на 120 минути, колкото е и по математика.

Този юни за първи път десетокласниците решаваха тест по математика, който включваше и задачи по биология, химия, физика и география. И следващата година този изпит ще интегрира същите предмети, но задачите ще са 16 - с две по-малко. Изцяло математическите от тях ще са 10.

