След секса, поколението Z спря и алкохола

Младежите, които пият са стара бира, а тези, които не - потенциални съзависими

Индустрията губи милиарди и се пренасочва

Добрият барман не е алкохолик, но ако е част от поколението Z, най-вероятно не пие изобщо. Последната статистика на Съюза на пивоварите е безпощадна - половината българи пият бира поне веднъж седмично, но всеки четвърти на възраст 25-30 години е престанал да консумира алкохол изобщо. Така след като почти спряха секса, младежите нанасят тежък удар и върху алкохолните компании, чиито загуби от ограничената консумация възлизат на 830 милиарда долара. А мотивите на поколението са някъде между двата полюса - този на оптималния, здравословния начин на живот, и другия - на тоталните крайности. Намалената потребност на младите да пият алкохол вероятно скоро ще наложи преориентиране на производителите към нова ниша.

Поколението Z всъщност не са въздържатели изначално. Те започват да пият алкохол в по-ранна възраст, а днес го спират. ,"В сравнение с тогава, когато бях на 18, сега пия по-малко. Даже в сравнение с 16-годишното си аз", коментира пред "24 часа - 168 истории" Денислав Митев.

Той е само на 21 г., а вече има осъществена сделка за милиони

в една от най-големите брокерски агенции в София. Смята, че работата с продажби налага консумацията на алкохол като средство за сплотяване на екипа му. Въпреки това поставя необходими граници в името на кариерата си: "Когато говорим вече за работа с клиенти такова нещо като да изпиеш една бира по обяд, може да попречи. Дори ти да не си го усетил, това оставя лошо впечатление у хората."

Употребата и злоупотребата с алкохол от малолетни не са изолирани явления. Статистика на Европейския училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ЕУИПАН) показва, че към 2024 г. 73% от учениците са пробвали алкохол някога. Проучването се провежда на четири години, считано от 1995 г., и обхваща 15 и 16-годишни ученици от 37 държави. Повече от половината участници са пробвали алкохол дори преди пълнолетие. И като говорим за отказ на поколение Z от алкохола, трябва да търсим мотивите и в собствените им мобилни устройства.

"Всъщност почти винаги, като се погледнат такива дългосрочни статистики, се вижда как намаляването на едно вещество е за сметка на увеличаването на друго", коментира психотерапевтът Милена Петрова пред ,,24 часа - 168 истории''. Тя има над 10-годишен опит в терапия за зависимостите, като работи с деца над 16 години. Това дава поглед над развиващите се тенденции, като не изключва и хазартната зависимост от по-голямата картина, дори при младежите: "По мое лично мнение би могло причината за спиране на алкохола да е в това, че всъщност съвременните младежи имат огромен проблем със задържане на вниманието поради факта, че те непрекъснато са на устройствата. В TikTok, въобще в социалните мрежи, е така направено, че автоматично да ти грабва вниманието, а не да тренираш вниманието като способност. Имат нужда от високи нива на допамин и търсят все по-високи. И често ефектът от алкохола е обратен на търсеното от тях.

"При по-старото поколение всъщност е нормализирана употребата на алкохол. Дори и сегашните деца вече

имат родители, които са употребяващи и това нещо стана нормално",

добавя психотерапевтът. Предишното поколение е пионер в проучването, но не и рекордьор по консумация. За сметка на това 88% от представителите му са пробвали алкохол поне веднъж. Водещи, дори и две десетилетия по-късно, остават участниците от 2003 г. с цели 91%. Ако приемем 1995 г. за рождена на първите "джензита", то с проучването от 2011 г. започва нисходящата алкохолна тенденция - 87%, като следват 80% (2015 г.), 79% (2019 г), 73% (2007 г.)

Въпреки понижения брой на пробвалите алкохол деца, малолетното напиване у нас запазва традиционно високите си нива, като в тази класация отстъпваме само на Косово.

Любопитна е и популярността на алкохола сред младите в исторически план.

Младежите в началото на XX век са прибягвали към чашката

не просто от любопитство, ами от страх. "Днес го няма този страх, защото през 90-те години, когато навлязоха наркотиците, имаше огромен страх и към канабиса, и към хероина. Сега към хероина и фентанила си стои страхът, но към канабиса много спадна. И тези дроги за младото поколение днес са нещо абсолютно естествено. Вейповете с тези вещества също са всекидневие. А пък истината е, че всъщност има много големи поражения за младия мозък от употребата на всичко това", обяснява Милена Петрова.

По-рано този месец Агенцията на Европейския съюз по наркотиците публикува статистика за употребата на опасни субстанции сред младите хора. Българите на възраст между 15 и 34 г. са на второ място в ЕС при амфетамини през последната година. Докато в съседна Гърция няма данни за вземане на веществото, а в Румъния употребилите са 0,8%, България отчита цели 4,3%. Лидер в тази категория е Естония с 5,1%, а средният дял за ЕС е 1,4%.,,Младите хора напоследък доста търсят стимуланти. Те са и доста по-евтини. В сравнение с алкохола може би не, но може да се използват и в училище. Защото с тях е по-трудно да те хванат и ефектът е по-бърз", коментира Милена Петрова.

Но да върнем към алкохола. "Цените му не са повод за отказване, ами за ограничаване - казва София Здравкова, представител на поколението Z, но и собственик на заведение по нашето Черноморие. - Синеморец е малко странна извадка, защото имам чувството, че хората тук идват на алкохолен туризъм. За жалост или за радост, ние тук също консумираме алкохол повече, отколкото в града. Защото аз зимата не пия нищо — чашка винце от време на време, като се съберем с приятели. Но реално има спад в консумацията на алкохол.

Не мисля, че от здравословна гледна точка, ами по-скоро от финансова,

защото всичко се е вдигнало нагоре.'' Отказването от алкохола от младежите обаче не е достатъчно за поддържане на добър тонус. Изследване на Световната здравна организация показва, че между 1990 г. и 2020 г. броят на хората, болни от подагра, е нараснал с над 150%. ,,Алкохолът е един от рисковите фактори, особено бирата и концентрираните спиртни напитки, но увеличаването на честотата на подаграта се обяснява най-вече с нарастващото затлъстяване, метаболитния синдром, нездравословното хранене и застаряването на населението,'' каза пред ,,24 часа-168 истории'' гастроентерологът д-р Андрей Коцев. Въпреки намалената консумация на алкохол той все по-често приема млади пациенти с омазнен черен дроб: ,,Свързано е основно със затлъстяване, инсулинова резистентност и нездравословно хранене. Алкохолът допълнително увеличава риска и ускорява увреждането на органа.''

А да се откажеш рано и напълно от алкохола може да бъде полезно за физиката, но невинаги за психиката. Според д-р Коцев неконсумацията може да предотврати много вътрешни болести и да забави остаряването на тялото. но за израстналите в семейство на зависими, цикълът не свършва със собствено противопоставяне: често детето развива характеристики на съзависимост. То решава, че никога няма да употреби, но е привлечено от хора, които употребяват, Много често тези деца се свързват със зависими партньори. Ако изобщо не употребява, вероятно е влязло в ролята на "детето герой", което спасява всички останали. Могат да станат свръхобгрижващи, свръхконтролиращи или да развият работохолизъм, което си е една суперсоциално приемлива зависимост'', коментира психотерапевтът Милена Петрова.

А зависимостта води до скъпи болестни състояния на всяка възраст според д-р Коцев: ,,Лечението на напредналите алкохолно свързани заболявания е изключително скъпо и в практиката си често виждам колко изненадани остават пациентите и техните близки от цената му. Освен човешкото страдание алкохолът води и до огромни обществени разходи за лечение, инвалидизация, загуба на продуктивност и преждевременна смърт. Цената, която обществото плаща за употребата на алкохол, многократно надвишава ползите от неговата продажба.''

Продажбата може да намалее, но няма да спре

Ще се преориентира. ,,Една от всеки 12 консумирани бири е безалкохолна'', каза председателят на съюза Владимир Иванов на 35-годишнината на пивоварите. Според собственичка на заведение в София безалкохолните алтернативи се търсят дори повече от шофьорите, отколкото от поколение Z: ,,В крайна сметка доста върви тая година безалкохолната бира. А въпроси за безалкохолно вино и джин, продължават да зачестяват."

Така че преориентирането на производителите и ресторантьорите към новите навици на младежите тепърва ще се наблюдава. Големият въпрос е как спирането на алкохола ще се отрази на тези поколения, които ще променят света в следващите десетилетия...