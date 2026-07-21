Атанас Запрянов: Ние приехме самолетите, когато Иран и САЩ водеха преговори, а не война

Ние приехме предните самолети, когато се водеха преговори между САЩ и Иран и не се водеха тогава никакви военни действия. Това са инсинуации, едва ли не, че още преди Тръмп да реши да има военна операция, едва ли не ние сме знаели, че ще започне война - нищо подобно.

Това заяви бившият военен министър Атанас Запрянов пред bTV.

"При пребиваване на самолетите на САЩ в авиобаза Безмер, тук нямаме натовски елемент, но имаме двустранен елемент със САЩ, който е базиран на договора от 2006 г. Благодарен съм, че в рамките на парламентарния контрол по време на служебния кабинет на предните управляващи много активно се интересуваха от самолетите. Аз съм отговарял на всички въпроси. ГЕРБ утре ще гласува категорично положително за разполагане на тези самолети на САЩ в авиобаза Безмер". Това заяви бившият министър на отбраната Атанас Запрянов пред Цветанка Ризова по Би Ти Ви.

"Ние се намираме в нова политическа ситуация, на основа на двустранните споразумения със САЩ се иска от военен характер разположение в Безмер. На летище София се намира авиобаза "Враждебна", която е част от колективните способности на България. Натрупахме огромен опит от предното разполагане на самолетите", допълни бившият министър на отбраната.

Той е убеден, че в Безмер ще има нови уроци, тъй като там е по-изолирано летището и логистичните проблеми ще са по-сложни.

"Отношенията между България и САЩ са изключително динамични по отношение на превъоръжаването, енергетиката, дерогацията на "Лукойл " – ако отношенията продължават да се развиват и задълбочават, България ще има големи ползи. Надявам се, че "Прогресивна България" и сегашното правителство ще действат със същото разбиране", отбеляза Атанас Запрянов.

По-рано днес всички депутати от "Прогресивна България" без един подкрепиха връщането на американските военни самолети-цистерни, този път на летище "Безмер" в комисията по отбрана. Заедно с тях подкрепа дадоха и от ГЕРБ, и ДПС, които дадоха такава заявка още вчера.

С "въздържал се" гласуваха само двама - съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев и ямболският депутат от мнозинството Иван Димитров. Именно той изрази притеснение, че от базирането на самолетите на авиобаза "Безмер" до Ямбол може да има застрашителни резултати за живеещите в района.

Премиерът Румен Радев оповести новината за самолетите по време на годишната конференция в София на българските дипломати.