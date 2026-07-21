Румен Миланов иска от спецслужбите проверка има ли частни подслушвачи

Спецслужбите в България се нуждаят от цялостен анализ на работата си, ограничаване на политическото влияние и повишаване на професионалната им ефективност. Това заяви ген. Румен Миланов от „Прогресивна България" пред Цветанка Ризова по Би Ти Ви.

По думите му първата стъпка трябва да бъде оценка на постигнатите резултати и на проблемите в работата на службите.

„Трябва да се направи анализ какво са постигнали, какви са проблемите и какво трябва да се промени, за да бъдат по-ефективни. Необходимо е да се намали политическото влияние, да се повиши квалификацията и отговорността на ръководителите", заяви Миланов.

Той коментира и темата за използването на специални разузнавателни средства. Според депутата от "Прогресивна България" и шеф на комисията за специалните служби в парламента една от основните задачи пред службите е да установят дали съществуват частни структури, които извършват незаконно подслушване и проследяване.

„Това е по-опасно от дейността на държавните служби, защото при тях всичко е документирано и подлежи на контрол", заяви той.

Според Миланов трябва да се работи и за ограничаване на т.нар. „компроматни банки", които могат да бъдат използвани за оказване на натиск и влияние.

Депутатът от "Прогресивна България" коментира и актуалната тема за искането за разполагане на американски самолети в авиобаза Безмер. Според него става въпрос за логистична подкрепа, а не за разполагане на бойни формирования.

Той заяви, че след като предложението вече е било одобрено в ресорната парламентарна комисия, най-вероятно парламентарната група на „Прогресивна България" ще го подкрепи и в пленарната зала.

По отношение на идеята за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност при президента Миланов коментира, че подобна стъпка би могла да бъде полезна, но решението е в правомощията на държавния глава.