Вижте какво решава правителството утре

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1. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2021 - 2028 г. между Република България и Кралство Норвегия, подписан на 18 ноември 2025 г. в гр. София.

Внася: заместник министър-председателят

2. Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за изграждане и функциониране на център за полицейско и митническо сътрудничество.

Внася: министърът на вътрешните работи

3. Проект на Решение за одобряване проект на Протокол между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството за защита на гражданина на Република Гърция за създаване на съвместни патрули и други съвместни операции за опазване на обществения ред и сигурността и предотвратяване на престъпления в прилежащите райони по вътрешната граница между Република България и Република Гърция.

Внася: министърът на вътрешните работи

4. Проект на Решение за утвърждаване състава на българската част от смесена експертна комисия и за даване на мандат по чл. 3 от Меморандума между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за определяне на условия за откриване на съвместен граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2 (Република България) и Градина 2 (Република Сърбия).

Внася: министърът на вътрешните работи

5. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г.

Внася: министърът на отбраната

6. Проект на Решение за одобряване проект на Изменение и допълнение № 1 на Международен договор (LOA) BU-B-UCR „Придобиване на боеприпаси за машини „Страйкър".

Внася: министърът на отбраната

7. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Договора за продажба между Министерството на отбраната на Република България и държавата Нидерландия за покупката на минен ловец „HNLMS Зирикзии" клас „Трипарти" с бордови номер М862, минен ловец „HNLMS Вилемстад" клас „Трипарти" с бордови номер М864 и минен ловец „HNLMS Схийдам" клас „Трипарти" с бордови номер М860" и на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, министъра на отбраната на Кралство Белгия и министъра на отбраната на Кралство Нидерландия относно прехвърлянето на минни ловци клас „Трипарти", съответно от клас „Флауър" и клас „Алкмаар", като оперативни във военноморските сили на Кралство Белгия и Кралство Нидерландия, включително съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване.

Внася: министърът на отбраната

8. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за качеството на социалните услуги, приета с Постановление № 135 на Министерския съвет от 2022 г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

9. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Заетост и социална политика", проведено на 29 юни 2026 г. в Люксембург.

Внася: министърът на труда и социалната политика

10. Проект на Решение за одобряване проект на Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Узбекистан за регулиране на трудовата миграция.

Внася: министърът на труда и социалната политика

11. Проект на Постановление за изменение на Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето, Приложение № 1 към чл. 1 на Постановление № 38 на Министерския съвет от 2001 г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

12. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на културата и на общините за 2026 г. за изпълнение на дейности по национални програми, одобрени с Решение № 278 на Министерския съвет от 2026 г.

Внася: министърът на образованието и науката

13. Проект на Постановление за преобразуване на Факултет по обществени науки в Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров" във Факултет по бизнес и предприемачество и Факултет по педагогика и хуманитарни науки.

Внася: министърът на образованието и науката

14. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с Постановление № 215 на Министерския съвет от 2004 г.

Внася: министърът на образованието и науката

15. Проект на Решение за обявяване на имот - частна държавна собственост, за имот - публична държавна собственост.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

16. Проект на Решение за обявяване на имоти - частна държавна собственост, за имоти - публична държавна собственост и за безвъзмездното им предоставяне за управление на Националната агенция за приходите.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

17. Проект на Решение за даване на съгласие за продажба на част от недвижим имот, собственост на „Холдинг Български държавни железници" ЕАД, гр. София.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

18. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

19. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, част „Рибарство", което ще се проведе на 28 и 29 юли 2026 г. в гр. Корк, Ирландия.

Внася: министърът на земеделието и храните

20. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по околна среда, което ще се проведе на 23 и 24 юли 2026 г. в Дъблин.

Внася: министърът на околната среда и водите

21. Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение № 727 на Министерския съвет от 2019 г. за определяне на административните органи, които при изпълнението на своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, възлагат изпълнението на тези дейности на системния интегратор - „Информационно обслужване" АД, изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 358 и 419 от 2020 г., № 203, 371, 466 и 471 от 2021 г„ № 127, 139, 447, 522, 736, 960 и 977 от 2022 г„ № 126, 298, 622 и 741 от 2023 г., № 102, 383, 442 и 590 от 2024 г. и № 225, 450, 470 и 615 от 2025 г.

Внасят: министърът на иновациите и дигиталната трансформация; министърът на туризма

22. Проект на Решение за приемане на План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2021 - 2030) за 2026 г.

Внася: министърът на младежта и спорта

23. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предоставяне на цифрово съдържание, цифрови услуги и за продажба на стоки.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

24. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България.

Внася: министърът на вътрешните работи

25. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.

Внася: министърът на правосъдието

26. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда.

Внася: министърът на труда и социалната политика

27. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните.

Внася: министърът на здравеопазването

28. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Внася: министърът на околната среда и водите