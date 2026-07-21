Гневен на "Енерго Про", кметът на Търново ги привика заради тока по селата

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"Енерго Про" да вземе спешни и неотложни мерки за решаване на проблемите с тока в малките населени места от общината. Това изисках от представители на енергийния оператор, с които проведох нарочна среща по темата.

Това написа във фейсбук кметът на Велико Търново Даниел Панов, който е гневен на постоянните проблеми с услугите на "Енерго Про" в селата край старата столица.

И още от неговия пост:

Поет бе конкретен ангажимент - до утре вечер да се възстанови в пълнота работата на електрическата подстанция в село Русаля и да бъде пуснат изводът за средно напрежение в посока село Ресен. Това ще сложи край на честите прекъсвания на тока и на колебанията в напрежението в селата Ресен, Самоводене, Хотница, Никюп.

Два трафопоста вече са основно ремонтирани в с. Никюп, предстои реконструкцията на трето съоръжение.

За случаи на ниско напрежение по мрежата споделиха кметовете на селата Момин сбор, Ветринци, Шемшево, подобни оплаквания има и от всички села западно от Велико Търново. Настоях енергийният оператор да започне нови проверки на електропреносната мрежа във всяко от селата и където е необходимо - бързо да се подменят компрометирани съоръжения.