Влак блъсна млада жена при жп спирката на метростанция "Горна баня" (обновена)

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Тя седяла на релсите и не се поместила

Млада жена е била блъсната от влак в столичния квартал "Горна Баня". Тя е починала.

Жената е на видима възраст около 30 години. Тя била ударена не на основната гара, а до жп спирка "Горна баня - метростанция", на ул. 670. На място има полиция, пожарна и линейка.

По данни на "24 часа" по-скоро става дума за самоубийство. Младата жена седяла на релсите и въпреки че машинистът свирнал няколко пъти, но тя не се отместила. Заради високата скорост той не могъл да спре и я ударил.

Сигналът в Спешна помощ е получен в 17,56 часа. Линейката е пристигнала веднага, но жената вече била мъртва.

Засега влакът все още е на мястото на инцидента, има и екипи на полицията, бърза помощ и пожарната.

На сайта на БДЖ излиза съобщение, че има нарушение в графика на влаковете, минаващи през гара "Горна баня" заради инцидент на жп пътя.