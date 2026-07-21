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Влак блъсна млада жена при жп спирката на метростанция "Горна баня" (обновена)

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Младата жена е била блъсната в столичния кв. "Горна Баня". СНИМКА: Pixabay

Тя седяла на релсите и не се поместила

Млада жена е била блъсната от влак в столичния квартал "Горна Баня". Тя е починала. 

Жената е на видима възраст около 30 години. Тя била ударена не на основната гара, а до жп спирка "Горна баня - метростанция", на ул. 670. На място има полиция, пожарна и линейка. 

По данни на "24 часа" по-скоро става дума за самоубийство. Младата жена седяла на релсите и въпреки че машинистът свирнал няколко пъти, но тя не се отместила. Заради високата скорост той не могъл да спре и я ударил. 

Сигналът в Спешна помощ е получен в 17,56 часа. Линейката е пристигнала веднага, но жената вече била мъртва. 

Засега влакът все още е на мястото на инцидента, има и екипи на полицията, бърза помощ и пожарната.

На сайта на БДЖ излиза съобщение, че има нарушение в графика на влаковете, минаващи през гара "Горна баня" заради инцидент на жп пътя.

Младата жена е била блъсната в столичния кв. "Горна Баня". СНИМКА: Pixabay

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