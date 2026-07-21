Кръвната проба за кокаин на инфлуенсъра с пушката на магистрала "Тракия" Стоян Колев излезе положителна

Кръвната проба за кокаин на инфлуенсъра Стоян Колев излезе положителна, след като той беше задържан на магистрала "Тракия". Това съобщиха от районната прокуратура в Пазарджик.

На 16 юни Колев даде положителен полеви тест за наркотици. Тогава сигнал бе подаден от случаен гражданин на телефон 112, който алармира, че от люка на движещ се автомобил инфлуенсърът размахвал пневматична пушка и да пуска клипчета в тик-ток.. Проверка на оръжието показа, че то е за еърсофт.

Районната прокуратура в Пазарджик потвърди, че е прецизирала обвинението и то вече е базирано на химическата експертиза, която показва наличието на наркотични вещества в кръвта, съобщава NOVA.

39-годишният Стоян Колев е с повдигнато обвинение за хулиганство, извършено докато шофира „Ауди"-то си. Той е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, като е шофирал агресивно и е показвал пневматична пушка през люка на автомобила си по време на движение по "Тракия", сочат данните на обвинението.

Срещу Колев е повдигнато обвинение и за управление на автомобил след употреба на наркотични вещества. От прокуратурата посочват, че употребата на кокаин е била установена по надлежния ред с техническо средство по време на извършената полицейска проверка.

Законът предвижда за това затвор до три години, както и глоба от 1000 до 5000 лв.

Все пак в края на юни съда пусна Колев под домашен арест. Около петдесетина младежи се събраха пред съда в Пазарджик, за да подкрепят задържания тиктокър. Сред младежите имаше и деца на видима възраст 10-12 години. Всички те скандираха "Пуснете го!" и държаха плакати" Да спрем незаконните арести!", Днес е той, утре си ти!" и т.н.