Лъжа е, че преди самолетите бяха тук само за учение на НАТО, обвини Стоянов (Обзор)

ГЕРБ: Значи САЩ лъжат?

Техеран предупреди България да не става "съучастник на агресори"

Лъжа е, че предишния път американските военни самолети цистерни бяха базирани на летището в София за учения на НАТО. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред ресорната парламентарна комисия.

На извънредно заседание във вторник тя

одобри разполагането на 8 самолета

с до 250 въоръжени военни на САЩ. Искането на Вашингтон е това да стане от 24 юли до 1 октомври, като този път цистерните ще са на военното летище в база Безмер, а разрешението ще даде Народното събрание. “За” гласуваха депутатите от “Прогресивна България”, ГЕРБ и ДПС.

САЩ изпращат самолетите, за да подпомагат военните си действия срещу Иран, като този път това изрично е записано в нотата до България преди дни, обясни военният министър Димитър Стоянов. Той обяви, че и през февруари, и сега самолетите са у нас по една и съща причина и че уверенията на предходната власт как били тук с учебна цел са лъжа. Предишните самолети - до 15, бяха пуснати в последните два работни дни на кабинета на Росен Желязков на 17 и 18 февруари.

Предното правителство си позволи да излъже българските граждани. Нито е имало учение, нито е имало нещо друго. Ако е имало учение, искам да попитам колегите от ГЕРБ, ПП, ДБ, всички останали партии - в какво учение са участвали, какви мисии са проведени, кой е бил ръководител на това учение, кога са били проведени конференциите за планирано учение. Такива документи в Министерството на отбраната няма, каза министърът.

Значи ли това, че американското посолство е излъгало защо иска да ни прати самолети, попитаха от ГЕРБ. И

ако е така, защо кабинетът на Радев удължи престоя им

от 31 май до 30 юни.

Институциите работят с документи, не с перцепции. Явно вие не си спомняте за предхождаща, първата нота, която е за учение. Сега или трябва да кажете, че партньорите лъжат, заблуждават, манипулират, или да признаете, че сега ситуацията е различна, обърна се към Стоянов бившият външен министър от ГЕРБ Георг Георгиев. Бе категоричен, че става въпрос за две различни ситуации и по документи, и по същество.

Опасност за България няма, категоричен е доклад на военното разузнаване. Освен това летището там е по-отдалечено от града, първите жилищни сгради се намират на 3 км от пистата. Предстои среща на Стоянов с кмета на Ямбол.

Депутатът от ПБ обаче гласува “въздържал се” - Иван Димитров от Ямбол,

именно по съображнения за безопасността в района.

България ще поиска нещо от САЩ в замяна, подсказа зам.-шефът на групата на ПБ Слави Василев. Какво - не каза. В първите дни като премиер Румен Радев опита да договори с президента на САЩ Доналд Тръмп да оставим самолетите в замяна на отпадането на визите за българи, но е получил твърд отказ.

“Тогава не получихме нищо, защото не поискахме нищо. Защото манталитетът беше да се снишаваме. Външна политика на принципа “преклонена глава сабя не я сече”, заяви Василев по адрес на предишното редовно правителство.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей предупреди България да не позволява на САЩ да използват територията ѝ за военни операции срещу Иран и да не се превръща в “съучастник на агресори и нарушители на закона”. Техеран отправи подобно предупреждение и при базирането на първите военни цистерни у нас.

Илияна Йотова: Самолети на САЩ в Безмер не ни правят част от военните действия в Иран

Отнеха правомощията на президента за специалните служби, а сега искат консултативен съвет за назначението в ДАНС

Разполагането на американски самолети цистерни в авиобазата в Безмер не ни прави част от военните действия в Иран. Това заяви президентът Илияна Йотова от Граф Игнатиево. Тя подчерта, че решението задължително трябва да мине през Народното събрание, защото такъв е законът.

Президентът направи паралел с предишното американско искане за военните самолети, които останаха на летището в София над 4 месеца - до 30 юни, след два пъти удължаване на срока.

При предишната такава нота Йотова току-що била заела поста президент и тогавашният военен министър и началникът на отбраната дори не я уведомили, че на софийското летище пребивават самолети цистерни. “В предишния кабинет така и не стана ясно каква е тази нота и какви са ангажиментите на българската държава. Съвсем различно е сега - още преди да бъде получена нотата, аз бях уведомена”, обясни държавният глава.

Тя коментира и исканията на “Да, България” за Консултативния съвет за национална сигурност заради номинацията на Пламен Тончев за шеф на ДАНС. И обясни, че президентската институция разглежда всички постъпили предложения. “Направиха всичко възможно да отнемат правомощията на президента по отношение на специалните служби, а сега искат КСНС за назначението в ДАНС”, коментира тя.

Нужни са още инвестиции в авиобазата в Граф Игнатиево, каза президентът, след като видя как е модернизирана тя.