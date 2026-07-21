Лъжа е, че преди самолетите бяха тук само за учение на НАТО, обвини Стоянов (Обзор)

- ГЕРБ: Значи САЩ лъжат?
- Техеран предупреди България да не става "съучастник на агресори"
Лъжа е, че предишния път американските военни самолети цистерни бяха базирани на летището в София за учения на НАТО. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред ресорната парламентарна комисия.
На извънредно заседание във вторник тя
одобри разполагането на 8 самолета
с до 250 въоръжени военни на САЩ. Искането на Вашингтон е това да стане от 24 юли до 1 октомври, като този път цистерните ще са на военното летище в база Безмер, а разрешението ще даде Народното събрание. “За” гласуваха депутатите от “Прогресивна България”, ГЕРБ и ДПС.
САЩ изпращат самолетите, за да подпомагат военните си действия срещу Иран, като този път това изрично е записано в нотата до България преди дни, обясни военният министър Димитър Стоянов. Той обяви, че и през февруари, и сега самолетите са у нас по една и съща причина и че уверенията на предходната власт как били тук с учебна цел са лъжа. Предишните самолети - до 15, бяха пуснати в последните два работни дни на кабинета на Росен Желязков на 17 и 18 февруари.
Предното правителство си позволи да излъже българските граждани. Нито е имало учение, нито е имало нещо друго. Ако е имало учение, искам да попитам колегите от ГЕРБ, ПП, ДБ, всички останали партии - в какво учение са участвали, какви мисии са проведени, кой е бил ръководител на това учение, кога са били проведени конференциите за планирано учение. Такива документи в Министерството на отбраната няма, каза министърът.
Значи ли това, че американското посолство е излъгало защо иска да ни прати самолети, попитаха от ГЕРБ. И
ако е така, защо кабинетът на Радев удължи престоя им
от 31 май до 30 юни.
Институциите работят с документи, не с перцепции. Явно вие не си спомняте за предхождаща, първата нота, която е за учение. Сега или трябва да кажете, че партньорите лъжат, заблуждават, манипулират, или да признаете, че сега ситуацията е различна, обърна се към Стоянов бившият външен министър от ГЕРБ Георг Георгиев. Бе категоричен, че става въпрос за две различни ситуации и по документи, и по същество.
Опасност за България няма, категоричен е доклад на военното разузнаване. Освен това летището там е по-отдалечено от града, първите жилищни сгради се намират на 3 км от пистата. Предстои среща на Стоянов с кмета на Ямбол.
Депутатът от ПБ обаче гласува “въздържал се” - Иван Димитров от Ямбол,
именно по съображнения за безопасността в района.
България ще поиска нещо от САЩ в замяна, подсказа зам.-шефът на групата на ПБ Слави Василев. Какво - не каза. В първите дни като премиер Румен Радев опита да договори с президента на САЩ Доналд Тръмп да оставим самолетите в замяна на отпадането на визите за българи, но е получил твърд отказ.
“Тогава не получихме нищо, защото не поискахме нищо. Защото манталитетът беше да се снишаваме. Външна политика на принципа “преклонена глава сабя не я сече”, заяви Василев по адрес на предишното редовно правителство.
Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей предупреди България да не позволява на САЩ да използват територията ѝ за военни операции срещу Иран и да не се превръща в “съучастник на агресори и нарушители на закона”. Техеран отправи подобно предупреждение и при базирането на първите военни цистерни у нас.
Илияна Йотова: Самолети на САЩ в Безмер не ни правят част от военните действия в Иран
Отнеха правомощията на президента за специалните служби, а сега искат консултативен съвет за назначението в ДАНС
Разполагането на американски самолети цистерни в авиобазата в Безмер не ни прави част от военните действия в Иран. Това заяви президентът Илияна Йотова от Граф Игнатиево. Тя подчерта, че решението задължително трябва да мине през Народното събрание, защото такъв е законът.
Президентът направи паралел с предишното американско искане за военните самолети, които останаха на летището в София над 4 месеца - до 30 юни, след два пъти удължаване на срока.
При предишната такава нота Йотова току-що била заела поста президент и тогавашният военен министър и началникът на отбраната дори не я уведомили, че на софийското летище пребивават самолети цистерни. “В предишния кабинет така и не стана ясно каква е тази нота и какви са ангажиментите на българската държава. Съвсем различно е сега - още преди да бъде получена нотата, аз бях уведомена”, обясни държавният глава.
Тя коментира и исканията на “Да, България” за Консултативния съвет за национална сигурност заради номинацията на Пламен Тончев за шеф на ДАНС. И обясни, че президентската институция разглежда всички постъпили предложения. “Направиха всичко възможно да отнемат правомощията на президента по отношение на специалните служби, а сега искат КСНС за назначението в ДАНС”, коментира тя.
Нужни са още инвестиции в авиобазата в Граф Игнатиево, каза президентът, след като видя как е модернизирана тя.