28 месеца условно за смъртта на мъж, паднал от АТВ в дере край Асеновград

Водачът карал по инерция, без включен двигател, и не успял да удължи возилото

2 години и 4 месеца условно с изпитателен срок от 3 години е присъдата на 61-годишен, който качи приятел на АТВ край Асеновград, загуби контрол над управлението, двамата паднаха дере и пътникът почина от тежките травми.

Инцидентът стана на 11 юни м. г. На тази дата мъжът с АТВ-то и 62-годишният му приятел били за гъби над с. Мостово. Към 14,30-15 часа потеглили обратно към селото. Наложило се да направят завой на място, на което имало стръмен скат, спускащ се към коритото на река Сушица. Водачът управлявал АТВ-то с изключен двигател и то се движело по инерция. Скоростта била висока и той не успял да овладее возилото, той полетяло в дерето и двамата мъже изпаднали от него. Водачът пострадал по-леко, но пътникът получил сериозни наранявания и се оплакал от силни болки. При падането телефонът на шофьора се загубил и той отишъл в Мостово да търси помощ и довел свой съсед. Раненият обаче изплюл кръв, тогава се обадили на телефон 112, но изпратеният на мястото лекарски екип само констатирал смъртта му. Пробата за алкохол на водача била отрицателна.

Изправен пред Окръжния съд в Пловдив, той признал вината си и изразил съжаление за смъртта на своя добър познат. Присъдата е 2 години и 4 месеца след намаляването с една трета, което му се полага заради избраната процедура. Остава без книжка за 2 години и 9 месеца. АТВ-то не е било регистрирано, за което има и още едно наказание - глоба от 300 евро.

Присъдата може да бъде оспорена пред Апелативния съд в Пловдив.