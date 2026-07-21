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Ураганът удари Петрич, Благоевград се размина само с дъжд

Тони Маскръчка

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Последица от бурята в Петрич. Снимка: Фейсбук Атанас Малечков

Прогнозираният ураган удари Петрич, а Благоевград се размина само с дъжд. Бурята, придружена със силен дъжд причини материални щети в Петрич. Паднали клони, обърнати контейнери на пътното платно затрудняват движението. Екипи на пожарната и на Аварийното звено към Община Петрич извършват обходи и ще разчистват падналите клони и дървета.

На много места в областта вали дъжд с гръмотевици. 

В 18 ч. областният управител Васил Трендафилов задейства системата BG-ALERT.

"Възможна е буря в тъмната част на денонощието. Съветваме гражданите да предприемат необходимите действия за своята безопасност и опазване на имуществото си", гласи съобщението. За щастие, засега няма сериозно природно бедствие, каквото бе снощи. Около 20 часа в понеделник ураган удари областта. Изкоренени бяха стотици огромни дървета, които смазаха автомобили, съборени бяха покриви, скали паднаха в Кресненското дефиле и трафикът бе спрян, възникнаха десетки локални пожари от мълнии. Села останаха без ток, отнесени бяха улици.

Последица от бурята в Петрич. Снимка: Фейсбук Атанас Малечков
Поражения от бурята в Петрич. СНИмКА: Фейсбук Мирослав Ефремов
Поражения от бурята в Петрич. СНИМКА: Фейсбук Сашо Хаджиев
Последица от бурята в Петрич. Снимка: Фейсбук Атанас Малечков
Поражения от бурята в Петрич. СНИмКА: Фейсбук Мирослав Ефремов
Поражения от бурята в Петрич. СНИМКА: Фейсбук Сашо Хаджиев
Последица от бурята в Петрич. Снимка: Фейсбук Атанас Малечков
Поражения от бурята в Петрич. СНИмКА: Фейсбук Мирослав Ефремов
Поражения от бурята в Петрич. СНИМКА: Фейсбук Сашо Хаджиев

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