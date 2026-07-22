ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спорт по телевизията днес

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23262364 www.24chasa.bg

Делото на сириеца, помел двама бургаски полицаи с автобус, влиза в Апелативния съд

380
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Омар Аднан, който на 25 август 2022 г. прегази в Бургас двамата полицаи с автобус след кръговото на "Трапезица".

Делото срещу сирийския гражданин Омар Аднан, който уби двамата бургаски полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев, помитайки ги с автобус, пълен с нелегални мигранти, влиза във втора фаза.

Днес пред Апелативния съд в Бургас роднини на загиналите полицаи и държавното обвинение ще протестират присъдата на Аднан.

През февруари миналата година Окръжният съд в Бургас го осъди на 20 години затвор. Прокуратурата протестира присъдата, като настоява шофьорът на автобуса да получи доживотен затвор. Същото наказание искат и близките на загиналите полицаи. Защитата на подсъдимия също обжалва присъдата като настоява да бъде намалена на 15 години. Според обвинението Аднан е имал възможност да избегне удара, но не не го е направил. Шофирал е с превишена скорост, избягал е от местопроизшествието и близо 2 г. прикриваше реалната си възраст.

Омар Аднан, който на 25 август 2022 г. прегази в Бургас двамата полицаи с автобус след кръговото на "Трапезица".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали