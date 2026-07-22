Делото на сириеца, помел двама бургаски полицаи с автобус, влиза в Апелативния съд

Делото срещу сирийския гражданин Омар Аднан, който уби двамата бургаски полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев, помитайки ги с автобус, пълен с нелегални мигранти, влиза във втора фаза.

Днес пред Апелативния съд в Бургас роднини на загиналите полицаи и държавното обвинение ще протестират присъдата на Аднан.

През февруари миналата година Окръжният съд в Бургас го осъди на 20 години затвор. Прокуратурата протестира присъдата, като настоява шофьорът на автобуса да получи доживотен затвор. Същото наказание искат и близките на загиналите полицаи. Защитата на подсъдимия също обжалва присъдата като настоява да бъде намалена на 15 години. Според обвинението Аднан е имал възможност да избегне удара, но не не го е направил. Шофирал е с превишена скорост, избягал е от местопроизшествието и близо 2 г. прикриваше реалната си възраст.