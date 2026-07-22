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Откриха черен плик край Културния дом в София

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Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Черен плик е открит пред Културния дом, който е обект към руското посолство в София, съобщиха от СДВР.  Районът бе отцепен. 

На място са пристигнали жандармерия и медицински екип. От СДВР посочиха, че се действа по процедура.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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