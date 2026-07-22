Откриха черен плик край Културния дом в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Черен плик е открит пред Културния дом, който е обект към руското посолство в София, съобщиха от СДВР. Районът бе отцепен.

На място са пристигнали жандармерия и медицински екип. От СДВР посочиха, че се действа по процедура.