НС ще гласува разполагането на американските самолети на авиобаза „Безмер“

Очаква се днес парламентът да вземе решение по искането на Съединените щати за разполагане на американски военни самолети на летище „Безмер".

Във вторник парламентарната комисия по отбраната одобри предложението на правителството за разполагане на до 8 самолета-цистерни с техните екипажи, както и до 250 военнослужещи с оръжие и техника.

Междувременно Българското външно министерство излезе с позиция, след като получи нота от посолството на Иран във връзка с възможното разполагане на самолетите. В позицията се казва, че България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник Съединените щати.

Със спешна нота в петък САЩ са поискали от правителството да базират 8 самолета на военното летище "Безмер". По-късно от проекторешението на МС стана ясно, че се иска престой от 24 юли до 1 октомври. Премиерът Румен Радев оповести новината по време на годишната конференция в София на българските дипломати, като подчерта, че за разлика от първия път тази година повторното приемане на военните летящи цистерни ще стане след решение на парламента. В последните два дни на кабинета "Желязков" през февруари бе разрешено на до 15 самолета да се базират на софийското летище, като според тогавашната нота на САЩ целта бе участието им в учения на НАТО.

При първото искане за престой американските самолети бяха у нас за учение на НАТО, а сега премиерът Радев иска да ги пусне, за да участват във военни действия, реагираха веднага от ГЕРБ.

Военният министър Димитър Стоянов пък заяви, че учението на НАТО е лъжа. Освен това бе категоричен, че сега няма никакво притеснение за връщането на военните самолети на Щатите у нас. И допълни, че с това действие страната ни не става част от военния конфликт в Иран. Още преди старта на извънредното заседание на комисията министърът заяви, че при разполагането на самолетите на американските ВВС в София, и сега разлика в причината няма.

Служба "Военно разузнаване" направила анализ на риска, който бил представен на Стоянов още вчера по обяд. В него категорично се заявява, че пряка военна опасност от решението за България няма, съобщи министърът.

Депутатите от опозицията обаче поискаха да им бъдат предоставени всички документи, за да могат наистина да се запознаят с данните на службата. От ДБ дори поискаха в заседанието на комисията да се включи шефът й бриг. ген. Венелин Венев и да представи въпросният доклад, но предложението бе отхвърлено с гласовете на управляващите.

В края на май - през първите си седмици на премиерския пост, Румен Радев заяви, че в телефонен разговор с президента Доналд Тръмп е поставил настойчиво въпроса за отпадането на визите за българи за САЩ, за да бъде удължен престоят на тогава базираните у нас американски самолети. Впоследствие Вашингтон изясни, че няма как да бъдат променени изискванията за отпадане на визите. А кабинетът удължи престоя на летящите цистерни до 30 юни, а не до края на юли.