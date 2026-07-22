Искра Михайлова се включи с информация за PNR-скандала на конференция в Белия дом

Искра Михайлова, зам.-председател на ДПС и на парламентарната група на партията, взе участие в Кръгла маса в Белия дом, посветена на противодействие на трафика на хора, координация между държавните институции и неправителствения сектор, международното сътрудничество, защита на жертвите и законодателни инициативи, съобщават от ДПС.

Ето и цялото съобщение:

Участниците в събитието са представители на администрацията на президента Тръмп, международни партньори, експерти, неправителствени организации и обществени личности от партньорски държави.

Кръглата маса в Белия дом е едно от събитията, свързани с Четвъртата годишна среща, организирана от CPAC (Conservative Political Action Conference) - най-голямата и най-влиятелна консервативна политическа организация и форум в Съединените щати, които се провеждат на 21–22 юли 2026 г. във Вашингтон, а основен домакин на Кръглата маса е Франк Русо, водещата фигура на инициативата и главен съветник в администрацията на американския президент Доналд Тръмп.

Пред форума Искра Михайлова постави темите за необходимостта от сътрудничество, сигурност и контрол на международните системи за да не се допуска безпрецедентна злоупотреба с лични данни, в т.ч. на деца , като тази нерегламентирана намеса в данни, извършена от Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в България, който използва PNR-данните за набеждаване на опозиционен лидер и накърнява граждански права и руши доверието в международните системи за защита.

В рамките на форума Искра Михайлова проведе лични разговори с Франк Русо, домакин и Главен съветник в администрацията на президента, с Джина Кавало - вицепрезидент на Коалиция срещу трафика на хора, с Мерседес Шлап вицепрезидент по комуникациите на CPAC и старши сътрудник (Senior Fellow) на организацията, бивш помощник на президента на САЩ и старши съветник по стратегическите комуникации в Белия дом, с Кевин Евис, който отговаря за комуникационните системи на граничен контрол и регистри на трафиканти на хора и Дейвид А. Уилямс, старши служител в Службата за наблюдение и борба с трафика на хора към Държавния департамент на САЩ, официален представител на Държавния департамент на САЩ в конференцията.