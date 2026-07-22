И трето момче с балон с райски газ е имало в колата на арестувания 22-годишен в Пловдив

Имало е и трето момче отзад в колата, чиито шофьор бе задържан в Пловдив след като бе сниман с райски газ зад волана. На предните седалки са били двама братя, а отзад е имало трето момче, което също е било с балон райски газ.

Това разказа пред Нова тв културистът Валентин Петров, който снима момчетата докато карат привечер на бул. "Пещерско шосе" в квартал "Христо Смирненски" и държат балони с райски газ, който вдишват. Той разпространи клипа в социалните мрежи и подаде сигнал на телефон 112.

Момчетата са от заможно семейство. Те най-вероятно са безработни и се занимават с препродаване на райски газ, това е високо вероятно, приятелката ми направи разследване онлайн и стигнахме до заключение, че може би снабдяват, 3 бутилки райски газ в колата е много, разказа Петров.

22-годишният водач на поршето е арестуван, съобщиха от полицията в Пловдив във вторник. Автомобилът, който е шофирал, е собственост на майката на младежа.

Петров е предал в полицията и един флакон с райски газ, който е взел от колата на въпросния водач и неговия брат на 29 години. След съгласуване с Районната прокуратура в Пловдив, е образувано досъдебно производство за пътно хулиганство.

Справка в полицейските регистри показва, че водачът на автомобила има предишни криминалистични регистрации. Към материалите по делото са приобщени още три флакона с райски газ, открити при претърсване на неговия адрес в града.

Да продължаваш да правиш подобни неща след две условни присъди, значи не си се подобрил, трябва да се държиш като мъж и да научиш кое е правилно и кое не, коментира Петров.