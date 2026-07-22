Атанас Запрянов: Ние пуснахме самолетите за учение, как са ги ползвали извън въздушното ни пространство е отговорност на САЩ

Пряка военна заплаха няма, но съществуват рискове от тероризъм и хибридни атаки

При предишната нота е поискана дерогацията на "Лукойл", сега също може да се направи

В първата нова е записано, че самолетите са на територията на България в контекста на предното разполагане на Източния фланг на НАТО за поддръжка на НАТО и при провеждане на учения. Това е записано официално в нотата от февруари и цялото решение е базирано в този контекст на невоенен характер на мисия, а как се осъществява в хода на тяхното присъствие тази дейност, е съвсем друг въпрос.

Това коментира бившият министър на отбраната в кабинета "Желязков" Атанас Запрянов по повод разразилия се задочен спор с настоящото правителство на Румен Радев. Във вторник военният министър Димитър Стоянов заяви, че учението на НАТО е лъжа. При разполагането на самолетите на американските ВВС в София преди и сега разлика в причината няма, заяви Стоянов на заседанието на комисията по отбрана, която одобри решението за допускане на разполагането на 8 американски самолета на базата в Безмер.

На Източния фланг на НАТО се развръщат войски, и сега присъстват в различни страни под различна форма - и под формата на учение, и различни действия. Те не са развърнати по конкретно учение, което е планирано, в което идват и си отиват в определен момент. Това е превантивно усилване на тези самолети на Източния фланг по първата нота, обясни обаче Атанас Запрянов.

Не беше лъжа това за ученията, и цялото действие на българското правителство, и присъствие тук, и нашата отговорност беше за такова ползване на самолетите. Извън България, извън въздушното пространство, ако те са ползвали тези самолети и как са ги ползвали, това си е отговорност на американците, заяви бившият военен министър.

Ние имахме намерение да проведем учение за зареждане на българските F-16 във въздуха, но не се реализира по различни организационни причини, допълни той.

Според анализите на ДАНС и ДАР по нотата тогава службите и публично заявяваха, че няма пряка военна опасност от разполагането на самолетите, както бе и до края на мисията. Надявам се сега оценката им също да изключва пряка военна заплаха. Поне аз така преценявам. Но съществуват рискове от гледна точка на тероризъм, хибридни заплахи, коментира още Запрянов. Запитан дали трябва да поемем този риск, той обясни, че това е част от двустранните ни отношения със САЩ и ако рискът е премерен - приятел в нужда се познава.

Във вторник Димитър Стоянов бе категоричен, че сега няма никакво притеснение за връщането на военните самолети на Щатите у нас. И допълни, че с това действие страната ни не става част от военния конфликт в Иран.

Атанас Запрянов разказа още, че при предишната нота правителството на Росен Желязков е поискало дерогацията на "Лукойл" и обясни, че това може да се направи и сега, защото тя изтича. Ние сме искали от тях при международните военни помощи - в силна позиция сме да искаме увеличаване на средствата, обучаваме военни в САЩ, запазване на присъствието на американския контингент в Ново село при предислоциране на контингентите в Източна Европа.