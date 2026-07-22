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Иван Лалов: Разполагането на US самолетите в "Безмер" е по споразумение от 2006 г.

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Генерал Иван Лалов

"Имаме споразумение с американската страна от 2006г и съгласно това споразумение ние предлагаме за съвестно ползване авиобаза "Безмер", авиобаза "Граф Игнатиево" , полигон "Ново село" и складова база край Айтос". Така коментира председателят на комисията по отбрана Иван Лалов пред БНТ искането на САЩ да разположат  8 самолета-цистерни на авиобаза "Безмер".

"То не касае само учение, а те могат да ползват тези бази за техни цели. Съгласно последната нота, тези самолети подпомагат операцията на САЩ срещу Близкия изток" допълни Лалов.

"Споразумението е така разписано, че по заявка на САЩ ние сме длъжни да предоставим при определени условия. Договаря   се къде ще бъдат разположени и  логистична им поддръжка. Ние осигуряваме само използването на летище Безмер", добави председателят на комисията по отбрана. 

"В нотата се подчертава, че е свързано с операцията с Близкия изток. В този случай решението се взема от НС, то не е задължително да бъде прието, но съгласно споразумението ни имаме ангажимент с американската страна, добави той. 

"Ангажиментът за доставката на гориво за самолетите, е  на американската страна", каза Лалов.

Генерал Иван Лалов

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