112 пожара потушени за последните 24 часа

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Общо 112 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, няма пострадали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.

Противопожарните звена са реагирали на 353 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 23 пожара, от които осем – в жилищни сгради; три – в транспортни средства; три – в горски масиви.

Без нанесени материални щети са възникнали 89 пожара, от които 54 – в сухи треви, горска постеля и храсти; пет – в стърнища; 22 – в отпадъци.

Извършени са 231 спасителни дейности и помощни операции, от които три – при катастрофи в транспортни средства; 228 като техническа помощ в съдействие на различни структури, ведомства и на граждани.

Регистрирани са също 10 лъжливи повиквания, предаде БТА.

Вчера, в 11:49 ч. в Оперативни център при РДПБЗН – Монтана е получен сигнал за горящ локомотив на товарен влак между гара Мърчево и с. Бойчиновци, община Бойчиновци. Пожарът е загасен с два пожарни автомобила с екипи на РДПБЗН – Монтана. На място екипите са установили, че влаковата композиция се състои от водещ електрически локомотив, дизелов локомотив, който гори, и 28 товарни вагона, които са празни. В края на композицията има втори електрически локомотив. На място е бил изпратен и екип от РДПБЗН – Монтана с дрон, който да проучи обстановката с оглед голямата дължина на влаковата композиция – около 500 метра.