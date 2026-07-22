Заплашили с убийство автора на клипа с младежа, карал на райски газ

Обидни коментари и дори заплахи за убийство е получил в социалните мрежи Валентин Петров, който пусна скандален клип. Видеото показа как младеж кара кола в Пловдив след употреба на райски газ.

"Трябва да се дава гласност на подобни неща. Колкото повече се говори за такива случаи, толкова по-голям е шансът хората, които ги правят, поне да се замислят и да спрат. Не търся популярност, а някакъв вид правосъдие", коментира културистът по bTV.

Петров публикува видеото в социалните мрежи преди два дни, след като забелязал двамата млади мъже в порше с бутилките газ, като единият употребявал, докато шофира. Подал е веднага сигнал на тел. 112, после бе разпитан в полицията.

Двамата са на по 21 години. По първоначални данни водачът е с две условни присъди заради предишни провинения. Когато Петров ги спира, шофьорът го удря на молба почти с плач, повтаряйки "Моля ви, моля ви". А спътникът му приглася: "Той има условни присъди, ако подадете сигнал, влиза в затвора".

Петров обаче не отстъпва. "Виждате колко катастрофи има в страната", казва им той. И се зарича, че не може да остави случая така.

Двамата вече са задържани и се разследват за пътно хулиганство. Момчетата са от заможно семейство. Те най-вероятно са безработни и се занимават с препродаване на райски газ, това е високо вероятно, приятелката ми направи разследване онлайн и стигнахме до заключение, че може би снабдяват, 3 бутилки райски газ в колата е много, разказва Петров. Твърди и че имало и трети младеж отзад в колата, което също е било с балон райски газ.