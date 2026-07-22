Димитър Петров: Имаме гаранции и от САЩ, и от НАТО, че въздушното ни пространство ще бъде защитено

- Румен Радев не се крие зад депутатите, а спазва закона - подобно решение трябва да се гласува от парламента
- В очакване сме за ново отсрочване за дерогацията на "Лукойл"
Служба "Военно разузнаване" ясно каза, че няма рискове пред националната сигурност на България, не съществуват заплахи. Сигурността ни е гарантирана и от страна на САЩ, ние сме получили тези необходими гаранции. Имаме уверение и от НАТО, че ще бъде осигурена защитата на въздушното ни пространство.
Това заяви Димитър Петров, депутат от "Прогресивна България" и член на комисиите по външна политика и по отбрана. Повод е решението за разполагане на 8 американски самолета в базата в Безмер, което трябва да бъде гласувано от парламента днес. В сряда говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багеи предупреди България да не позволява на САЩ да "използват територията ѝ за военни операции срещу Иран".
Рискове съществуват, но те не произтичат от конкретната ситуация в момента, от всички тези военни операции по целия свят. Терористичните операции няма да бъдат за това дали са допуснати тези самолети на Безмер или не, говорим за един глобален свят, в който такива рискове съществуват. Но конкретно за летище Безмер сме взели всички гаранции, за да не допуснем този конфликт да се разпростре и върху България, обясни депутатът от ПБ.
От територията на България е изключено да бъдат провеждани враждебни действия спрямо Иран и от тази гледна точка няма от какво да се притесняваме, допълни той. И обясни, че самолетите ще бъдат зареждани във въздуха извън въздушното пространство на България.
Нотата на Иран била в реда на дипломацията, но страната ни е дала всички уверения, че няма да предприема агресивни действия спрямо Иран. Това е изцяло във връзка с ангажиментите ни, България зачита международните договори, допълни депутатът.
Твърдо ще подкрепим решението и в пленарната зала, заяви Петров. И допълни, че има уверение, че полетите на тези самолети няма да застрашават българското въздушно пространство.
Предишната нота не бе оповестена публично, не бе внесено за гласуване в Народното събрание, а бе взето еднолично решение, защото беше замаскирано като учение. Министър Димитър Стоянов каза, че няма документи за провеждано учение. Въпросът е защо тези самолети бяха на гражданско летище, а не в базата в Граф Игнатиево или Безмер. И това е позиция на премиера Румен Радев отдавна, затова бе прекратено пребиваването в края на юни. Сега постъпи нова база и ще са в базата в Безмер, защото САЩ имат право да я ползват за подобни операции, обясни Петров. Това е изпълнение на ангажиментите ни.
Румен Радев не се крие зад депутатите, а се спазват законите, отхвърли той обвиненията на опозицията.
Продължават разговорите за отпадане на визите за българи за САЩ. В очакване сме за ново отсрочване за дерогацията на "Лукойл", каза още депутатът.