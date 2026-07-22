Димитър Петров: Имаме гаранции и от САЩ, и от НАТО, че въздушното ни пространство ще бъде защитено

Румен Радев не се крие зад депутатите, а спазва закона - подобно решение трябва да се гласува от парламента

В очакване сме за ново отсрочване за дерогацията на "Лукойл"

Служба "Военно разузнаване" ясно каза, че няма рискове пред националната сигурност на България, не съществуват заплахи. Сигурността ни е гарантирана и от страна на САЩ, ние сме получили тези необходими гаранции. Имаме уверение и от НАТО, че ще бъде осигурена защитата на въздушното ни пространство.

Това заяви Димитър Петров, депутат от "Прогресивна България" и член на комисиите по външна политика и по отбрана. Повод е решението за разполагане на 8 американски самолета в базата в Безмер, което трябва да бъде гласувано от парламента днес. В сряда говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багеи предупреди България да не позволява на САЩ да "използват територията ѝ за военни операции срещу Иран".

Рискове съществуват, но те не произтичат от конкретната ситуация в момента, от всички тези военни операции по целия свят. Терористичните операции няма да бъдат за това дали са допуснати тези самолети на Безмер или не, говорим за един глобален свят, в който такива рискове съществуват. Но конкретно за летище Безмер сме взели всички гаранции, за да не допуснем този конфликт да се разпростре и върху България, обясни депутатът от ПБ.

От територията на България е изключено да бъдат провеждани враждебни действия спрямо Иран и от тази гледна точка няма от какво да се притесняваме, допълни той. И обясни, че самолетите ще бъдат зареждани във въздуха извън въздушното пространство на България.

Нотата на Иран била в реда на дипломацията, но страната ни е дала всички уверения, че няма да предприема агресивни действия спрямо Иран. Това е изцяло във връзка с ангажиментите ни, България зачита международните договори, допълни депутатът.

Твърдо ще подкрепим решението и в пленарната зала, заяви Петров. И допълни, че има уверение, че полетите на тези самолети няма да застрашават българското въздушно пространство.

Предишната нота не бе оповестена публично, не бе внесено за гласуване в Народното събрание, а бе взето еднолично решение, защото беше замаскирано като учение. Министър Димитър Стоянов каза, че няма документи за провеждано учение. Въпросът е защо тези самолети бяха на гражданско летище, а не в базата в Граф Игнатиево или Безмер. И това е позиция на премиера Румен Радев отдавна, затова бе прекратено пребиваването в края на юни. Сега постъпи нова база и ще са в базата в Безмер, защото САЩ имат право да я ползват за подобни операции, обясни Петров. Това е изпълнение на ангажиментите ни.

Румен Радев не се крие зад депутатите, а се спазват законите, отхвърли той обвиненията на опозицията.

Продължават разговорите за отпадане на визите за българи за САЩ. В очакване сме за ново отсрочване за дерогацията на "Лукойл", каза още депутатът.