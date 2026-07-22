Борисов след нотата от Иран: Йотова незабавно да свика КСНС (Видео)

Президентът Илияна Йотова незабавно да свика КСНС по повод нотата на Иран. За това призова лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Във вторник, когато на извънредно заседание парламентарната комисия по отбрана прие да се базират 8 военни самолета цистерни на САЩ в база Безмер, Техеран предупреди България да не става "съучастник в агресия". На заседанието на комисията пък военният министър Димитър Стоянов обвини кабинета "Желязков" в лъжа - че първите 15 самолета, пуснати през февруари на летището в София, не са или тук за учение на НАТО, както бе обявено тогава.

Борисов показа днес на брифинг в парламента нотата на САЩ отпреди 4 месеца с искането самолетите да се разположат за участие в учебни маневри на пакта.

Те са йес-мен навън, а тук казват "Нет, нет, нет", защото това искат да чуят от тях, избухна още лидерът на ГЕРБ по адрес на Румен Радев и хората му. И попита защо за хората в София риск не може да има - по логиката на Радев, който тогава бурно осъди идването на самолетите, а сега за хората в Ямболско явно може.

"Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС), искаме да бъдем информирани, ние си носихме отговорността - за всичко хубаво и лошо беше виновен ГЕРБ, те лъжат, че ние сме виновни. Нека бъдат напълно ясни и да си носят цялата отговорност. Народът им даде цялата отговорност", каза Борисов.

Писмо до президента с искане да се свика съветът пратиха още в понеделник и от "Демократична България".

Според Борисов логистиката сега на американските самолети ще е притеснителна, защото за зареждането им ще трябва цистерни да пътуват по пътищата в пика на туристическия ни сезон.

Колегите от "Прогресивна България" наглеят по безобразен начин. Радев казваше, че ще изгони американските самолети.

"Помня, когато правителството на Желязков с министър на отбраната Запрянов уведомяваше и взимаше решение, след това и служебното на Гюров, и след това редовното правителство на Радев удължи срока за пребиваване на американските транспортни самолети. Тогава господин Румен Радев казваше: "Ударите срещу Иран създават реални рискове за сигурността на България". Казваше, че ще ги остави, докато ни станат близки. Казваше: "Изгоних ги, защото застрашават националната сигурност. Ще изгоня американските самолети."

"Преди един два дена какво чухме? Мнозинството в парламента да реши. Само че мнозинството от 131 народни представители - могат всичко да правят сами. А сега господин Радев казва, че все едно парламентът някаква друга институция. е неговата институция. Еднолична е", допълни Борисов.

"Искаме да бъдем информирани. Ние си носихме отговорността - за всичко хубаво и лошо беше виновен ГЕРБ, те лъжат, че ние сме виновни. Нека бъдат напълно ясни и да си носят цялата отговорност. Народът им даде цялата отговорност", повтои бившият премиер.

Наблюдаваме и слушаме внимателно, да видим кой "тропа по масата" и казва "йес", допълни лидерът на ГЕРБ.

На обвиненията на депутатите от ПБ, че предишното управление не е поискало нищо в замяна на пускането на летящите цистерни, от ГЕРБ напомниха, че тогава бе получена дерогацията за "Лукойл".