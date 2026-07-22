Задържаха мъж, стиснал за врата жена си и я оскубал в центъра на Златарица

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Жертвата се скрила в близък магазин, докато дойде полиция

Бързо производство за домашно насилие е започнато в полицейското управление в Елена. Вчера около 19 ч. в центъра на Златарица 42-годишен мъж от село Градец е хванал за врата и оскубал жената, с която живеел на семейни начала. Тя побягнала и се скрила в близкия магазин до пристигане на полицейския екип, уточняват от ОДМВР - Велико Търново.

След намесата на полицията мъжът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувано е бързо производство.