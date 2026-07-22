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Почина журналистът Пеню Николов

2020
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Журналистът е бил дългогодишен коресподент на БТА в Силистра. СНИМКА: ФЕЙСБУК

Почина журналистът Пеню Николов, съобщиха от семейството му.

Той работи като кореспондент на БТА в Силистра от 1986 до 2022 г. Пеню Николов активно отразява събитията в града и в целия регион.  

През 2016 г. е удостоен със званието "Почетен гражданин на Силистра" на тържествена сесия на Общинския съвет по случай празника на града – Кръстовден.

Носител е и на наградата „Златно перо“ на Съюза на българските журналисти в категорията „Кореспондент на централна медия в страната“.

През 2021 г. по случай неговата 70-а годишнина е отличен със специален поздравителен адрес и плакет от тогавашния областен управител на Силистра Ивелин Статев, припомня БТА. 

Пеню Николов е роден в град Левски през 1951 г., завършил е „Българска филология“.

Журналистът е бил дългогодишен коресподент на БТА в Силистра. СНИМКА: ФЕЙСБУК

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