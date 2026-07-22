Двама полицаи помогнаха на семейство с малко дете след авария на магистрала „Струма“

Жена отправи благодарност към двама полицейски служители, помогнали на семейството ѝ след авария на автомобил на автомагистрала „Струма" край Благоевград. В емоционална публикация във Фейсбук тя разказва как бързата реакция и човечното отношение на униформените са им помогнали да продължат безопасно пътя си към Сандански.

Ето какво разказва тя:

Искам публично да изкажа огромната си благодарност към двама полицаи, чиито имена, за съжаление, така и не успях да разбера.

Днес на път за Сандански, малко преди Благоевград, ни се спука маркуч на колата. Заради липсата на отбивка по магистралата се наложи да продължим да караме, докато температурата на двигателя започна опасно да се покачва и по таблото светнаха предупредителните лампи. Успяхме да стигнем до отбивката за Кочериново и спряхме на първото възможно място – буквално минути преди колата да аварира напълно. В автомобила с нас беше и едногодишното ни дете.

Само няколко минути по-късно покрай нас мина патрулен автомобил. Полицаите видяха отворения капак и детската количка до колата и веднага спряха. Попитаха ни какво се е случило, а следващият им въпрос беше: „Имате ли нужда от нещо за детето?". Това човешко отношение още в първите секунди ни даде спокойствие.

След като разбраха какъв е проблемът, двамата без да се замислят извадиха инструменти, свалиха спукания маркуч и единият дори отиде до дома си, за да потърси същия или поне подобен, който да свърши работа. Дори се извиниха, че ще се наложи да ги изчакаме, докато... ни помагат.

След около петнайсетина минути се върнаха с подходящ маркуч и вода. Заедно с мъжа ми, който е автомонтьор, отстраниха повредата, наляха вода и благодарение на тях успяхме спокойно да продължим пътя си.

Опитахме се поне да ги почерпим за обяд, но те категорично отказаха. Единственото, което направиха, беше да ни кажат къде е най-близката бензиностанция, за да си вземем още вода, и ни пожелаха лек път.

Във време, когато често се говори само за лошите примери, смятам, че добрите заслужават да бъдат разказвани. Тези двама полицаи не просто си свършиха работата – те показаха човечност, съпричастност и готовност да помогнат на непознати, без да очакват нищо в замяна. За тях може да е един незначителен жест, но за родител закъсал с едногодишното си дете в "нищото" означава наистина много.

Дано се разпознаят те, а също и техните колеги (да вземат примера им), по служебния автомобил, който снимам и прилагам към публикацията. Те са пример за това как трябва да изглежда служенето на обществото.

Благодарим ви от сърце! Пожелаваме ви здраве, безаварийна служба и все така да запазите човечността си. Такива хора заслужават уважение и признание!

Публикацията й може да четете и тук.