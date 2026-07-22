Важни проекти на община Сливен отпадат от Приложение 3 на държавния бюджет

Кметът Стефан Радев предлага решения

Проектите за реконструкция на водоснабдителната мрежа в селата Крушаре и Гавраилово отпадат от Приложение 3 на държавния бюджет, както и проекти за благоустрояване в Сливен. Това стана ясно по изказване на кмета Стефан Радев пред журналисти. Той заяви, че ще предложи проектите за водоснабдяването на селата да бъдат включени в държавния бюджет за тази година и призова сливенските народни представители да подкрепят това предложение.

Двата проекта отпадат от Приложение 3 в Закона за държавния бюджет за тази година, въпреки че бяха включени в досегашните закони.

"Общата сума за тези проекти е 10 милиона лева. Ще предложим те да бъдат включени в държавния бюджет, защото са много важни за жителите на двете села и са свързани с едни от най-тежките проблеми, които има в държавата - състоянието на остарялата водопреносна мрежа", обясни Радев.

Кметът информира, че в програмата на общината за тази година се планира изготвяне на инвестиционни проекти за още няколко села за реконструкция на вътрешно водопроводни мрежи - Самуилово, Чинтулово, Бяла, Тополчане, Гергевец. За тях тепърва ще се търси финансиране.

От списъка на Приложение 3 отпадат и три проекта на община Сливен за благоустрояване на терени в кварталите "Дружба" – в южната част, "Българка" – зад блок "Фрегата", и "Клуцохор" до бул. „Тракия". Плановете са обсъждани с гражданите. Терените не са благоустроявани с години.

Стефан Радев смята, че проектите, които са в напреднала фаза, трябва да се изпълнят заради поетите ангажименти към гражданите и необходимостта от подобряване на средата в тази райони. Затова той ще предложи да бъде изтеглен дългосрочен заем за изпълнението им. Стойността на трите проекта е около 6 милиона евро.

Към тях ще бъде добавен и 1 милион евро, които общината има задължение да покрие по проекта на държавата за санирането, което в момента се изпълнява. Според кмета, в момента общината има възможност за поемане на дългосрочен дълг, тъй като е на една трета от определения таван. По думите му, действията в това отношение са изгодни от гледна точка на цени и очаквани дефицити.

"Много искаме проектите да се изпълнят по Приложение 3 и държавата да си изпълни ангажиментите, но след като това не се случва, трябва да имаме план "Б", каза кметът.

В Приложение 3 бяха включени множество проекти на общини в цялата страна, припомнят от общинския пресцентър в Сливен. Един от проектите, по които работи община Сливен в момента, е асфалтирането на квартал "Речица", макар че по него е получен само аванс. На 50 процента са изплатени проектите за изграждането на физкултурните салони на две гимназии н града, за ремонта на военния стадион, както и за основното асфалтиране на бул. "Цар Симеон" и водоснабдяването на село Градско.