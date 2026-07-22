ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран екзекутира мъж заради действията му в полза н...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23263064 www.24chasa.bg

Възрастен мъж наби жена пред хранителен магазин в село Михалци

Дима Максимова

[email protected]

1248
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Мъж е в ареста след побой на жена в Павликенско СНИМКА: PIXABAY

Задържаха 69-годишен, нанесъл побой на своя съселянка в павликенското село Михалци. Снощи, около 20 ч., в полицейското управление е получен сигнал за пребита жена пред магазин за хранителни стоки в с. Михалци.

Изпратеният на адреса полицейски екип е установил пред магазина 69-годишен от селото, който ударил шамар и нанесъл ритник в областта на лицето на жена. Заканил се и с убийство.

 Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР.

Жената е прегледана и освободена за домашно лечение. По случая е започнато досъдебно производство, информира ОДМВР - Велико Търново.

Мъж е в ареста след побой на жена в Павликенско СНИМКА: PIXABAY

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание