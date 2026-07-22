Възрастен мъж наби жена пред хранителен магазин в село Михалци

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Задържаха 69-годишен, нанесъл побой на своя съселянка в павликенското село Михалци. Снощи, около 20 ч., в полицейското управление е получен сигнал за пребита жена пред магазин за хранителни стоки в с. Михалци.

Изпратеният на адреса полицейски екип е установил пред магазина 69-годишен от селото, който ударил шамар и нанесъл ритник в областта на лицето на жена. Заканил се и с убийство.

Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР.

Жената е прегледана и освободена за домашно лечение. По случая е започнато досъдебно производство, информира ОДМВР - Велико Търново.