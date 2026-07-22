Община Русе представи Общинския годишен план за социалните услуги за 2027 г.

В сградата на местната администрация се проведе обществено обсъждане на проекта на Общинския годишен план за социалните услуги за 2027 г., организирано в изпълнение на нормативните изисквания за планиране на социалните услуги. Форумът събра представители на общинската администрация, държавни институции, доставчици на социални услуги, неправителствени организации, експерти в социалната сфера и граждани, проявяващи интерес към развитието на социалната политика на местно ниво, съобщава Община Русе.

Заместник-кметът Димитър Недев откри обсъждането и подчерта значението на съвместната работа между институциите, доставчиците на услуги и местната общност при изграждането на устойчиви социални политики.

„Силната социална политика започва с разбирането, че зад всяка услуга стои човешка история. Когато планираме развитието на социалните услуги, ние инвестираме в спокойствието на семействата, в достойнството на възрастните хора и в сигурността на хората, които имат нужда от подкрепа. Общата ни задача е да изграждаме среда, в която всеки жител на общината да получава навременна и качествена грижа, съобразена с неговите потребности", заяви Недев.

Той отбеляза, че Общинският годишен план е ключов инструмент за осигуряване на навременна и адекватна подкрепа за жителите на общината. При разработването му са спазени изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, като са използвани данни от Националната карта на социалните услуги, методическите указания на Агенцията за социално подпомагане и анализ на потребностите на местно ниво.

По време на обсъждането директорът на дирекция „Социални и здравни дейности" Милена Влахова и началникът на отдел „Социални дейности" Павлета Йорданова представиха визията за развитието на социалните услуги в Община Русе през 2027 година. Планираните дейности предвиждат повишаване на качеството и ефективността на съществуващите услуги, разширяване на възможностите за подкрепа на уязвимите групи и подобряване на материалната база.

Мерките са насочени към деца и пълнолетни лица с увреждания, възрастни хора, семейства в риск, лица, преживяващи кризисни ситуации, както и други групи в уязвимо положение, в съответствие с разпоредбите на Закона за социалните услуги.

В рамките на общественото обсъждане участниците отправиха предложения и препоръки, свързани с бъдещото развитие на социалните услуги в общината. Изразените становища ще бъдат анализирани и, когато са приложими, ще бъдат отразени в окончателния вариант на Общинския годишен план за социалните услуги за 2027 година.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат изпращани до 25 юли на електронната поща [email protected] или на адрес гр. Русе, пл. „Свобода" 2, Център за административно обслужване. Финализираният вариант на плана ще бъде публично достъпен на интернет страницата на Община Русе, след приключване на процеса по обобщаване и отразяване на постъпилите мнения.

Проектът на Общинския годишен план за социалните услуги за 2027 г. може да бъде разгледан тук.