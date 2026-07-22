Сметната палата поиска отстраняването на кмета на Горна Оряховица, дават го на КОНПИ

Сметната палата сезира Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица с искане да предприеме действия за предсрочното освобождаване на кмета Николай Рашков. Причината е окончателното решение на Върховния административен съд (ВАС), с което е потвърдено, че той е бил в конфликт на интереси.

На 16 юли 2026 г. ВАС отхвърли жалбата на Рашков и остави в сила решението на Административния съд във Велико Търново от 18 февруари 2025 г. То на свой ред потвърждава решението на тогавашната Комисия за противодействие на корупцията (КПК) от юни 2024 г. След закриването на комисията правомощията ѝ по конфликт на интереси преминаха към Сметната палата.

Според Закона за Сметната палата установяването на конфликт на интереси с влязъл в сила акт е основание за освобождаване от длъжност, освен ако в Конституцията или в специален закон не е предвидено друго.

След уведомяването от Сметната палата Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица трябва да прекрати предсрочно пълномощията на кмета. След това президентът следва да насрочи частични местни избори за избор на нов кмет.

От Сметната палата съобщават още, че ще сезират и Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ), която да извърши проверка дали доходите на Николай Рашков съответстват на придобитото от него имущество. Проверката ще обхване период от 10 години назад.

Производството срещу Рашков започва по сигнал, свързан с продажбата на осем общински имота с обща площ 8785 кв. м. През лятото на 2023 г. Община Горна Оряховица обявява търг с тайно наддаване за имотите. Най-висока оферта подава дружеството „Мирвана" ООД, в което до 16 ноември 2023 г. Николай Рашков е съдружник и управител.

На местните избори на 29 октомври 2023 г. Рашков е избран за кмет и полага клетва на 10 ноември. Междувременно процедурата по продажбата е обжалвана заради неспазени срокове, а заповедта, с която „Мирвана" е обявена за купувач, влиза в сила след встъпването му в длъжност.

На 24 ноември 2023 г., когато дружеството вече е представлявано от майката на Рашков, на която той е прехвърлил дяловете си, кметът подписва договора за продажбата на общинските имоти. Според КПК с това той е нарушил закона, който забранява на лице, заемащо публична длъжност, да сключва договори с търговско дружество, в което е било управител или съдружник през една година преди избирането му.

Пред съда Рашков твърди, че е изпълнил решение на Общинския съвет и че договорът е бил задължителен за подписване. ВАС обаче приема, че тези аргументи са неоснователни, тъй като разпореждането с общинско имущество не може да бъде завършено само с решение на Общинския съвет – необходимо е и разпоредителното действие на кмета чрез издаване на заповед и подписване на договор.

Съдът не приема и възражението, че дружеството не е получило облага. Според магистратите за наличието на конфликт на интереси не е необходимо да са настъпили реални вреди или негативни последици за общината. Достатъчно е действието да е извършено в интерес на юридическото лице, което в случая, според окончателното съдебно решение, е безспорно установено.

На 20 юни над 1520 граждани бяха подписали в онлайн петиция в подкрепа на кмета Рашков. Жителите на Горна Оряховица приеха с огромно негодувание новината за окончателното решение на ВАС. Още в същия ден след произнасянето на магистратите стартира онлайн петиция под надслов „В подкрепа на кмета ни Николай Рашков и срещу подмяната на демократичния вот на жителите на община Горна Оряховица". Тя е адресирана до Народното събрание, премиера Румен Радев, Висшия съдебен съвет, ЦИК и други институции.

„Днес сме свидетели на абсурден административен прецедент, при който волята на хиляди избиратели се подменя с административни "законови" хватки и то заради един подпис, от който общината спечели, вместо да загуби.

Нашият кмет Николай Рашков е напът да бъде предсрочно отстранен от длъжност заради подписването на договор, процедурата за който е била стартирана още от предишния кмет", гласи петицията.

В нея се посочва, че в дъното на казуса стои процедурен пропуск, не лична облага. Настоява се за справедливост и промяна в законодателството. Предложението е процедурни грешки без лична облага и без щета за обществения интерес да не водят до автоматично прекратяване на кметски мандати.

"Ние, жителите на община Горна Оряховица, избрахме Николай Рашков и само ние имаме право да решаваме кой да ни управлява.

НАСТОЯВАМЕ ОИК да съобрази решенията си с морала и обществения интерес!", пише в онлайн подписката.

Инициаторите посочват, че са готови на масови протести ако гласът им бъде пренебрегнат.

От дни фейсбук е арена на истински битки между поддръжници и опоненти на кмета - предприемач, който е първи мандат на поста. Кандидатурата му бе издигната от партия "Пряка демокрация". Но той подчертава, че не членува в никоя партия и няма политически зависимости.





