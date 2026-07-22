Румен Радев: Изключено е от българска територия да се водят бойни действия в Иран

Неадекватно бе предишното решение - цистерните да стоят на цивилното летище "София"

САЩ и Иран носят огромна отговорност към всеки жител на платената. България призовава да направят крачка назад

Българското правителство информира обществото за искането на нашите съюзници да разположат самолети-цистерни на летище "Безмер". Ние отхвърляме практиката на сглобките решения да се вземат зад гърба на българите и затова внесохме искането в Народното събрание за осем самолета-цистерни в "Безмер". Преди два месеца проправихме това неадекватното решение тези цистерни да стоят на цивилно летище. Това каза премиерът Румен Радев преди заседанието на Министерския съвет.

Дипломатическата нота от американската страна е постъпила на 17 юли и е свързана с логистична подкрепа за операции на САЩ в района на Близкия изток. Искането се очаква още днес да бъде гласувано в парламента. Иран пък отправи остро предупреждение към България да не допуска използването на своя територия за американски военни операции срещу Техеран.

Въпреки внушението на политиците България остава предвидим партньор и всеки популизъм на тема сигурност е опасно и безотговорно, каза още премиерът. И подчерта, че държим на добрите отношения с Иран. Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само за логистични мисии и за зареждане във въздуха и то извън българското въздушно пространство, каза още Радев.

САЩ и Иран носят огромна отговорност към всеки жител на платената, защото война в Близкия изток може да има непредвидими глобални последици. Време е да спрем да се гледаме през прицелите на оръжията. България призовава страните в конфликта да направят крачка назад. Това е интересът на Европа. Това е и нашият български интерес, каза още той.