Полиция и жандармерия блокира Севлиево, ловят наркодилъри и дрога (снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Специализирана полицейска операция с акцент върху държането, разпространението и употребата на наркотици, както и срещу битовата престъпност се провежда от ранните часове в Севлиево. Акцията, в която са включени екипи от областната дирекция в Габрово и жандармеристи, е ръководена лично от директора на ОДМВР – Габрово старши комисар Илиян Иванов

Към момента се извършват процесуално-следствени действия на различни адреси, при които са установени наркотични вещества, има и задържани, съобщиха от полицията.

Работи се и по установяване на лица, обявени за общодържавно издирване, както и по извършване на проверки по Закона за гражданската регистрация.

Паралелно се правят проверки по линия на пътната безопасност. Полицейските екипи осъществяват засилен контрол за установяване на водачи, управляващи след употреба на алкохол или наркотични вещества, неправоспособни водачи и други нарушения на Закона за движението по пътищата.