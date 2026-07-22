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Полиция и жандармерия блокира Севлиево, ловят наркодилъри и дрога (снимки)

Дима Максимова

[email protected]

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Полиция и жандармерия провеждат спецакция в Севлиево Снимки: Пресцентър на ОДМВР - Габрово

Специализирана полицейска операция с акцент върху държането, разпространението и употребата на наркотици, както и срещу битовата престъпност се провежда от ранните часове в Севлиево. Акцията, в която са включени екипи от областната дирекция в Габрово и жандармеристи, е ръководена лично от директора на ОДМВР – Габрово старши комисар Илиян Иванов 

Към момента се извършват процесуално-следствени действия на различни адреси, при които са установени наркотични вещества, има и задържани, съобщиха от полицията.

Работи се и по установяване на лица, обявени за общодържавно издирване, както и по извършване на проверки по Закона за гражданската регистрация.

Паралелно се правят проверки по линия на пътната безопасност. Полицейските екипи осъществяват засилен контрол за установяване на водачи, управляващи след употреба на алкохол или наркотични вещества, неправоспособни водачи и други нарушения на Закона за движението по пътищата.

Полиция и жандармерия провеждат спецакция в Севлиево Снимки: Пресцентър на ОДМВР - Габрово
Снимка: ОДМВР - Габрово
Снимка: ОДМВР - Габрово
Снимка: ОДМВР - Габрово
Снимка: ОДМВР - Габрово
Полиция и жандармерия провеждат спецакция в Севлиево Снимки: Пресцентър на ОДМВР - Габрово
Снимка: ОДМВР - Габрово
Снимка: ОДМВР - Габрово
Снимка: ОДМВР - Габрово
Снимка: ОДМВР - Габрово
Полиция и жандармерия провеждат спецакция в Севлиево Снимки: Пресцентър на ОДМВР - Габрово
Снимка: ОДМВР - Габрово
Снимка: ОДМВР - Габрово
Снимка: ОДМВР - Габрово
Снимка: ОДМВР - Габрово

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