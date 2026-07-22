Хората на Радев, ГЕРБ и ДПС върнаха Пламен Тончев начело на ДАНС

След над един час спорове бил ли е натискан Пламен Тончев да подаде оставка като шеф на ДАНС преди година, той беше преизбран за поста със 175 гласа от "Прогресивна България", ГЕРБ и ДПС.
За три висящи производства срещу Тончев или неговото семейство съобщи съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов. За тях чул в кулоарите на Съдебната палата. Божанов разказа, че малко след напускането на Тончев е бил освободен началника на специализираната дирекция за технитечски операции, която се занимава с подслушване и следене. След това ДАНС дава становище по законопроект за Наказателния кодекс на ДБ, който е криминилазиране на използването на шпионски софтуери както от частни лица, така и от държавата.
"Може да спекулираме, че натискът върху г-н Тончев е бил свързан именно с това дали ДАНС разполага с шпионски софтуер, дали е имало желание от управляващите тогава да послушват опозицията и президента и негови сътрудници, дали след протестите не е започнало заличаване на тези следи. Можем само да гадаем, тъй като тази информация е класифицирана и нямаме достъп до нея. Ако шефовете на службите притежават огромна власт, но са зависими и всичко това е тайна, имаме огромен проблем като държава", каза Божанов. Продължи, че ДБ няма да подкрепят кандидатурата му, защото не вярват, че ще взема решенията си самостоятелно, заради неефективност на финансовото разузнаване и подслушване на съдии и прокурори.
"Ставаме свидетели на спекулации, гадаене, слухове лъжи без доказателства, писане на съчинение в свободен стил с елементи на криминалистика. Или може би това е отмъщение за едно разследване на ДАНС, сврзано с едни пудели и пачки", отговори Георги Илиев от ПБ. Колегата му Михаил Михайлов пък излезе с удостовенерие от прокуратурата, че няма висящи производства нито срещу Пламен Тончев, нито срещу сина му Кирил, чието име изплува от схема за покупка на лекарства в разследване на сайта Bird.bg.
"Г-н Тончев персонално заслужава да бъде подкрепен и да му бъде дадена възможност да подреди работата на службата предвид моментното ѝ състояние. Редно е да обърне внимание на непосредствените заплахи, родени от динамичния контекст на сгурността", каза Даниел Митов от ГЕРБ.
Темата за натиска върху Пламен Тончев се точи из кулоарите вече няколко дни. Миналата седмица при изслушването му в комисия той отрече да е бил притискан да подаде оставка като председател на службата миналата година. Тогава обясни, че просто ѝ е дал достатъчно и се е изчерпал, след като беше назначен през 2021 г. После обаче премиерът Радев каза обратното - имало е натиск, но Тончев не го е оповестил.
Тончев оглави службата за първи път през 2021 г. по предложение на служебния премиер Стефан Янев и с указ на президента Радев. Напуска скорострелно миналата година и отиде в комисията по досиетата. След като кабинетът "Радев" положи клетва оттам предложиха закрииването на комисията и номинираха Тончев за нов мандат в ДАНС. След като днес той беше избран, то вече всички служби са с ръководствата си от годините, когато се назначаваха с президентски указ, а държавен галава беше Радев. Разузнаването ще се води от Антоан Гечев, във военното разузнаване остава Венелин Венев. Миналата година за нов мандат начело на НСО беше назначен и Емил Тонев.