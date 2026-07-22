Хората на Радев, ГЕРБ и ДПС върнаха Пламен Тончев начело на ДАНС

След над един час спорове бил ли е натискан Пламен Тончев да подаде оставка като шеф на ДАНС преди година, той беше преизбран за поста със 175 гласа от "Прогресивна България", ГЕРБ и ДПС.

За три висящи производства срещу Тончев или неговото семейство съобщи съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов. За тях чул в кулоарите на Съдебната палата. Божанов разказа, че малко след напускането на Тончев е бил освободен началника на специализираната дирекция за технитечски операции, която се занимава с подслушване и следене. След това ДАНС дава становище по законопроект за Наказателния кодекс на ДБ, който е криминилазиране на използването на шпионски софтуери както от частни лица, така и от държавата.

"Може да спекулираме, че натискът върху г-н Тончев е бил свързан именно с това дали ДАНС разполага с шпионски софтуер, дали е имало желание от управляващите тогава да послушват опозицията и президента и негови сътрудници, дали след протестите не е започнало заличаване на тези следи. Можем само да гадаем, тъй като тази информация е класифицирана и нямаме достъп до нея. Ако шефовете на службите притежават огромна власт, но са зависими и всичко това е тайна, имаме огромен проблем като държава", каза Божанов. Продължи, че ДБ няма да подкрепят кандидатурата му, защото не вярват, че ще взема решенията си самостоятелно, заради неефективност на финансовото разузнаване и подслушване на съдии и прокурори.

"Ставаме свидетели на спекулации, гадаене, слухове лъжи без доказателства, писане на съчинение в свободен стил с елементи на криминалистика. Или може би това е отмъщение за едно разследване на ДАНС, сврзано с едни пудели и пачки", отговори Георги Илиев от ПБ. Колегата му Михаил Михайлов пък излезе с удостовенерие от прокуратурата, че няма висящи производства нито срещу Пламен Тончев, нито срещу сина му Кирил, чието име изплува от схема за покупка на лекарства в разследване на сайта Bird.bg.

"Г-н Тончев персонално заслужава да бъде подкрепен и да му бъде дадена възможност да подреди работата на службата предвид моментното ѝ състояние. Редно е да обърне внимание на непосредствените заплахи, родени от динамичния контекст на сгурността", каза Даниел Митов от ГЕРБ.

Пламен Тончев Снимка: Велислав Николов

Темата за натиска върху Пламен Тончев се точи из кулоарите вече няколко дни. Миналата седмица при изслушването му в комисия той отрече да е бил притискан да подаде оставка като председател на службата миналата година. Тогава обясни, че просто ѝ е дал достатъчно и се е изчерпал, след като беше назначен през 2021 г. После обаче премиерът Радев каза обратното - имало е натиск, но Тончев не го е оповестил.

Тончев оглави службата за първи път през 2021 г. по предложение на служебния премиер Стефан Янев и с указ на президента Радев. Напуска скорострелно миналата година и отиде в комисията по досиетата. След като кабинетът "Радев" положи клетва оттам предложиха закрииването на комисията и номинираха Тончев за нов мандат в ДАНС. След като днес той беше избран, то вече всички служби са с ръководствата си от годините, когато се назначаваха с президентски указ, а държавен галава беше Радев. Разузнаването ще се води от Антоан Гечев, във военното разузнаване остава Венелин Венев. Миналата година за нов мандат начело на НСО беше назначен и Емил Тонев.