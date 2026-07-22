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Рядка ранновизантийска находка излезе от разкопките на Перперикон

Ненко Станев

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Ръководителят на археологическите разкопки проф. Николай Овчаров показва рядката находка.

Рядък бронзов накрайник за колан от VI–VII век, принадлежал вероятно на високопоставен ранновизантийски аристократ, откриха археолозите при тазгодишните разкопки на Перперикон. Находката е от т.нар. тип „сучава" – изключително рядка апликация, от която досега в България са известни едва около десет екземпляра, обясни научният ръководител на археологическите находки проф. Николай Овчаров.

Масивният бронзов елемент е украсявал колана на представител на ранновизантийския елит. Според археолозите той е имал не само декоративна, но и защитна функция, като е служел за своеобразен амулет срещу зли сили и уроки, а според тогавашните вярвания е пазел своя притежател и в битка.

"Особено впечатляваща е украсата на находката. Ажурните прорези оформят стилизирана човешка маска и ясно изразен християнски кръст. В композицията присъства и мотивът „лунула" – символ на Луната, което според специалистите е свидетелство за съжителството на християнските вярвания с по-стари езически традиции през VI–VII век. Геометричните орнаменти могат да бъдат разчетени и като тамгообразни знаци, които вероятно са обозначавали родовата принадлежност или военния ранг на собственика", обясни проф. Овчаров. Той допълни, че типът „сучава", към който принадлежи откритият предмет, е описан за първи път от германския археолог Йоахим Вернер. Именно той е известен и с тезата си, че съкровището от Малая Перешчепина представлява гробният инвентар на владетеля на Стара Велика България хан Кубрат.

Това е една от първите значими находки от археологическия сезон на Перперикон през 2026 година и още едно доказателство за богатството на ранновизантийските пластове в скалния град.

Ръководителят на археологическите разкопки проф. Николай Овчаров показва рядката находка.

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