Рядка ранновизантийска находка излезе от разкопките на Перперикон

Рядък бронзов накрайник за колан от VI–VII век, принадлежал вероятно на високопоставен ранновизантийски аристократ, откриха археолозите при тазгодишните разкопки на Перперикон. Находката е от т.нар. тип „сучава" – изключително рядка апликация, от която досега в България са известни едва около десет екземпляра, обясни научният ръководител на археологическите находки проф. Николай Овчаров.

Масивният бронзов елемент е украсявал колана на представител на ранновизантийския елит. Според археолозите той е имал не само декоративна, но и защитна функция, като е служел за своеобразен амулет срещу зли сили и уроки, а според тогавашните вярвания е пазел своя притежател и в битка.

"Особено впечатляваща е украсата на находката. Ажурните прорези оформят стилизирана човешка маска и ясно изразен християнски кръст. В композицията присъства и мотивът „лунула" – символ на Луната, което според специалистите е свидетелство за съжителството на християнските вярвания с по-стари езически традиции през VI–VII век. Геометричните орнаменти могат да бъдат разчетени и като тамгообразни знаци, които вероятно са обозначавали родовата принадлежност или военния ранг на собственика", обясни проф. Овчаров. Той допълни, че типът „сучава", към който принадлежи откритият предмет, е описан за първи път от германския археолог Йоахим Вернер. Именно той е известен и с тезата си, че съкровището от Малая Перешчепина представлява гробният инвентар на владетеля на Стара Велика България хан Кубрат.

Това е една от първите значими находки от археологическия сезон на Перперикон през 2026 година и още едно доказателство за богатството на ранновизантийските пластове в скалния град.