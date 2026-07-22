ДПС иска прокуратурата да провери имуществото на Иван Демерджиев

ДПС праща на прокуратурата данни за имуществото на вътрешния министър Иван Демерджиев, като ще искат да се проверят фирмите около него и тяхното имущество.

Искането обяви депутатът Хамид Хаимид на изявление пред медиите, на което изчете с колко фирми е свързано семейството на Демерджиев и какви сделки са извършвали те. Обясни, че данните са от справки в имотния и търговския регистър. Според тях дружества, свързани с Демерджиев и съпругата му Анета, притежават 411 недвижими имоти - седем апартамента, земеделски земи и упита за строителство. Общят сбор на материалния интерес по покупките на физически лица са 368 хил. лева, а по актовете за продажба - 352 хил. лв. Общият материален интерес по опсаните покупки на фирмите около Демерджиев е 16 млн. лева, а през последните години са извършени покупко-продажби на стойност над 26 млн. лева.

През 2019 г. той е придобил 33% от фирма, която изкупува земеделски земи в област Пловдив. Тя е придобила над 450 дка в "апетитни землища" като селата Марково и Брестовица. След като земята се придобива от въпросната фирма, статутът ѝ бързо се променял. Според Хамид това е обогатило фирмата с над 5 млн. лева, а тя от своя страна не плащала и местен данък.