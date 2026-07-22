Националната изложба „Поправи Земята" ще бъде открита в Русе на 3 август

На 3 август /понеделник/ от 10:30 ч. в пространството около големия шадраван на пл. „Свобода" в Русе ще бъде открита националната фотографска изложба „Поправи Земята". Събитието се организира от „HUMANA People to People" България в партньорство с Школа по изкуствата „Дедал" и със съдействието на Община Русе, съобщиха от общината.

Експозицията представя 25 отличени фотографии от Националния конкурс „Поправи Земята", които чрез силата на визуалното изкуство насочват вниманието към едни от най-значимите екологични предизвикателства на нашето време – климатичните промени, опазването на природните ресурси, отговорното потребление и кръговата икономика. Авторите на фотосите са на възраст от 16 до 71 години и са от цялата страна.

След като вече гостува в редица български градове, изложбата пристига в Русе като част от своето национално турне. Проектът на HUMANA България наскоро беше отличен с награда в категория „Социален проект с обществено въздействие", което е признание за неговия принос към повишаването на обществената информираност по темите за устойчивото развитие и опазването на околната среда.

Посетителите ще могат да се запознаят с творби на професионални фотографи и любители от цялата страна, които пресъздават въздействието на човешката дейност върху природата и отправят силни послания за необходимостта от общи действия в името на по-доброто бъдеще. Сред темите, застъпени в изложбата, са засушаването и недостигът на вода, замърсяването на околната среда, загубата на биоразнообразие, последиците от климатичните промени, възобновяемата енергия и добрите примери за грижа към природата.

Инициативата обединява представители на бизнеса, неправителствения сектор, образователните институции и местната власт около каузата за устойчиво развитие.

Организаторите вярват, че именно сътрудничеството между различните обществени сфери е ключът към намирането на дългосрочни решения на екологичните предизвикателства.

Фотоизложбата ще остане на разположение на желаещите да я видят до края на август.