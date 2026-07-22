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Кметът на Пловдив: Разчистваме дървета и клони в целия град, до 2-3 дни ще се оправим

Ваня Драганова

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Заради паднало дърво ул. "Балкан" е непроходима. Снимка: Мая Вакрилова

Според градоначалника бурята е била най-силна в центъра, затова и фокус е ул. "Иван Вазов", където има много щети

Мобилизираме сме целия си ресурс, с разчистването на клони и дървета се занимават не само в "Градини и паркове" и "Чистота", а и мъжете от "Общинска охрана". Работим в целия град и до 2-3 дни ще се оправим. Това обясни пред "24 часа" кметът Костадин Димитров на втория ден след опустошителната буря от понеделник вечерта, след която растителност рухна в целия град, имаше много смачкани коли, а подлезите и куп булеварди се наводниха.

Според градоначалника пороят е бил най-силен в централната градска част, бул. "Васил Априлов" вече е почти разчистен и сега усилията са съсредоточени върху ул. "Иван Вазов", където има много щети. Заради обилния валеж там падна електрически стълб.

Екипи работят по премахването на откършените дървета и клони в Цар-Симеоновата градина и по Главната, където има рухнала зеленина и пред някогашното кино "Балкан". "Не е лесно, всичко това трябва да се вдигне и да се закара до компостиращата инсталация", допълни кметът.

Все още има обаче квартали с непроходими тротоари - например на ул. "Филип Тотю" в "Кючук Париж". "Цели дървета са паднали, трябва техника за да се вдигнат, но дори и да се опитаме да разчистим клоните, къде ще ги сложим, не може в казаните за боклук, ще се препълнят", коментира живеещата в съседство Стоянка Пеева. Дърво е заприщило придвижването и по ул. "Балкан". 

Така изглежда ул. "Филип Тотю" в "Кючук Париж".
Така изглежда ул. "Филип Тотю" в "Кючук Париж". Снимка: Ваня Драганова
Работници разчистват остатъците от дърво срещу стълбите на Каменица.
Работници разчистват остатъците от дърво срещу стълбите на Каменица. Снимка: Ваня Драганова
Ситуацията пред някогашното кино "Балкан"
Ситуацията пред някогашното кино "Балкан" Снимка: Ваня Драганова

Заради паднало дърво ул. "Балкан" е непроходима.
Така изглежда ул. "Филип Тотю" в "Кючук Париж".
Работници разчистват остатъците от дърво срещу стълбите на Каменица.
Ситуацията пред някогашното кино "Балкан"

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