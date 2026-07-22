Започна подписка срещу разполагането на американски самолети в авиобаза „Безмер"

Жители на ямболското село Безмер започнаха подписка срещу разполагането на американски самолети цистерни в близката авиобаза. Това съобщи пред БТА кметът на селото Росен Русев.

По думите му инициативата е организирана по желание на местните жители, които искат официално да заявят несъгласието си с намерението. Според него хората са готови и на протестни действия, а към подписката вече има заявен интерес за присъединяване и от жители на други населени места. Предвижда се документът да бъде връчен на министъра на отбраната при очакваното му посещение в региона в петък.

Русев посочи, че инициативата не е дело на конкретен организатор, а е възникнала след настояване на голяма част от жителите на селото. По думите му след като е станало ясно, че самолетите най-вероятно ще бъдат използвани в подкрепа на операцията срещу Иран, местните са поискали да изразят официално позицията си.

Кметът не изключи и организирането на протест. Той обясни, че хората се опасяват за сигурността си, тъй като следят военните конфликти по света и се страхуват, че при подобни ситуации често има жертви сред цивилното население.

Според Русев времето до окончателното решение е твърде кратко и е възможно Народното събрание да одобри предложението още днес. Въпреки това, по думите му, жителите държат да заявят позицията си и подписката да бъде внесена в Министерството на отбраната с надеждата управляващите да се съобразят с общественото мнение.

Кметът каза още, че не е получил официална покана за срещата на министъра на отбраната с кметовете от Ямболска област, но възнамерява да присъства, за да представи притесненията на жителите на Безмер.

По думите му инициативата вече получава подкрепа и от други населени места в община Тунджа и региона. Кметовете на селата Козарево, Маломир и Болярско са заявили готовност техни жители също да се включат в подписката, като се очаква към нея да се присъединят и други населени места.