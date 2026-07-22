2 катастрофи с тротинетки за няколко часа в Плевенско, пострадаха трима непълнолетни

Два инцидента с електрически тротинетки са станали в рамките на няколко часа в Плевенска област, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Първата катастрофа е станала около 16:45 часа вчера в село Глава, община Червен бряг. По първоначални данни на кръстовището на улиците „Христо Ботев" и „Странджа" електрическа тротинетка без регистрационна табела, управлявана от 14-годишно момче, на която се е возел и негов 14-годишен връстник, не е пропуснала движещ се отдясно лек автомобил „Шкода" и се е блъснала в него.

Сигналът е подаден от 41-годишния водач на автомобила. При удара пътникът на тротинетката е получил счупване на ключицата, а водачът е с охлузни рани. Двамата са откарани за лечение в болница в Плевен. Пробата за алкохол на шофьора на автомобила е отрицателна. На мястото е извършен оглед, образувано е досъдебно производство и е уведомена Районната прокуратура в Плевен.

Втората злополука е станала същата вечер в 22:47 часа в град Левски. Шестнадесетгодишен младеж е загубил контрол над управляваната от него електрическа тротинетка и е паднал на пътното платно. При инцидента той е получил охлузни рани и повърхностни наранявания.