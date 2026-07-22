Иван Шишков: Даваме централата на ДПС на НАП

Работещата държава би трябвало да бъде по-силна от политическото задкулисие. Днес решихме сградата на улица "Врабча" 23 да отиде при НАП. Това каза регионалният министър Иван Шишков след заседанието на Министерския съвет.

ДСП ще трябва да освободи партийната си централа в 10-дневен срок и областният управител да я даде във владение на Националната агенция по приходите.

ДПС получи сградата на ул. „Врабча" 23 в София с решение на служебното правителство на Димитър Главчев от 13 ноември 2024 г. Преди това имотът се ползваше от държавни агенции - Агенцията за публични предприятия и контрол и Българската агенция за инвестиции. А по време на царското управление бе централата на НДСВ, след това там се помещаваше и партията на Георги Първанов АБВ.

Сградата не е на ДПС, а на държавата. Ако си спомняте преди сградата бе освободена за два дена, а сега даваме 10-дневен срок. Не мисля, че става въпрос за реваншизъм, защото в политиката това е изключително лоша практика, каза още регионалният министър.

Мисля, че тази сграда е доста непропорционална голяма за ДПС. Ще им бъде представена сграда, която е по-подходяща, обясни още той. Все още не е избрана сграда.

На въпрос дали изключва ли вариант след 10 дни да са на улицата Шишков обясни: "То зависи от тях. В разговорите винаги има две страни." Тепърва щели да се търсят варианти за ново помещение.

Съвсем логично е НАП да има спешност да придобие тази сграда, каза още той.

Нямаме решения в посока партийна централа на "Прогресивна България", защото проблемите на държавата са толкова големи, че нямаме време да погледнем в партийните дела. Една политическа сила, която декларираше, че не е в управлението на предишното правителство, не беше пропорционално да има една от най-големите партийни централи.

БСП със сигурност ще трябва да напусне сградата на "Позитано" 20, но след като напусне тази сграда ще трябва да се види как да се използва тази сграда. То това не е във фокуса на "Прогресивна България", каза още Шишков. БСП на последните избори остава извън Народното събрание, но има евродепутат и затова има право на централа от държавата. А по време на кабинета "Желязков" тогавашният вицепремиер и лидер на социалистите Атанас Зафиров подписа договор за сградата за 10 години.

Цялостен преглед на партийните централи нямало да има, а само там където се налагало.