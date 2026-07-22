Разкриха телефонна измама за близо 9000 евро в Пернишко

Полицаи от Второ районно управление в Перник разкриха телефонна измама, при която 88-годишен жител на село Драгичево е бил лишен от близо 9000 евро. Почти цялата сума е открита и иззета, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Перник Венцислав Алексов, цитиран от БТА.

Сигналът е подаден вчера около 12:15 часа от кмета на Драгичево. Установено е, че около 11:30 часа възрастният мъж е предал пред дома си близо 9000 евро на непознат млад мъж, пристигнал с лек автомобил. Измамниците го убедили по телефона, че парите са необходими за операция на очите на негов близък.

Веднага след получаването на сигнала служители на Второ районно управление са започнали оперативно-издирвателни действия, при които е бил установен автомобилът, използван при извършването на престъплението.

След координация между служители на Главна дирекция „Национална полиция" и ОД на МВР – Плевен автомобилът е бил засечен и спрян на територията на област Плевен. Задържан е 18-годишният му водач, а при извършените процесуално-следствени действия в колата е открита и иззета почти цялата отнета сума, която предстои да бъде върната на пострадалия.

От ОД на МВР – Перник уточниха за БТА, че в рамките на разследването са иззети записи от частни камери за видеонаблюдение, които ще бъдат използвани за документиране на престъплението. По данни на полицията задържаният младеж е изпълнявал ролята на т.нар. „муле", а телефонните обаждания са били извършени от лица извън България.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава под наблюдението на прокуратурата.

През май тази година криминалисти от Районното управление в Брезник разкриха друг подобен случай, при който беше установен мъж, участвал като „муле" в телефонна измама за 7300 евро. Тогава жертва на схемата стана 90-годишна жителка на града.