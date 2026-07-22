Задържаха мъж, пребил жена си и заплашил да я убие пред децата им във Вълчедръм

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

43-годишен мъж от Вълчедръм е задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Лом след проявено домашно насилие и закани за убийство към съпругата му, съобщиха от полицията в Монтана.

Инцидентът е станал на 21 юли около 15:40 часа, когато на телефон 112 е получен сигнал от 39-годишната жена. Тя съобщила, че съпругът ѝ, който бил употребил алкохол, проявил агресия след забележка за силна музика.

По думите ѝ мъжът я хванал за дрехите, започнал да я блъска и отправил заплахи за физическа разправа. Сцената се разиграла пред двете им деца – на 9 и 15 години.

При опит на по-големия син да защити майка си, бащата проявил агресия и към него, като използвал физическа сила и отправял обидни думи.

Жената успяла да се измъкне заедно с децата и да подаде сигнал в полицията. На място пристигнали служители на реда, които задържали мъжа.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие – по чл. 131, ал. 1, т. 5а, във връзка с чл. 130, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Задействана е и процедура по Закона за защита от домашното насилие. Работата по случая продължава под надзора на компетентните органи.





