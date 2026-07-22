Техническа неизправност предизвикала запалването на локомотив между Бойчиновци и Мърчево

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Техническа неизправност е причината за пожара в дизелов локомотив, който се запали в движение между гарите Мърчево и Бойчиновци в Монтанско. При инцидента няма пострадали, съобщиха от пресцентъра на МВР в Монтана.

Сигналът за горящата машина е подаден на телефон 112 около обяд. На място са пристигнали два екипа на пожарната от Монтана, които са успели да потушат пламъците.

Огънят е нанесъл сериозни щети по локомотива – унищожени са генераторът, кабината и 12 акумулатора. Благодарение на бързата реакция на пожарникарите са спасени 28 товарни вагона и два електрически влекача.

Композицията е била съставена от товарни вагони, електрически и дизелов локомотив. Пламъците са тръгнали именно от дизеловата машина, уточняват от МВР.

Причините за възникналата техническа неизправност се изясняват. Пожарът вече е потушен, а по случая е извършена проверка.