Радев и Стоянов лично в парламента за връщането на американските самолети

ГЕРБ, ДБ и ПП не участваха в гласуването

Премиерът Румен Радев и военният министър Димитър Стоянов лично дойдоха в парламента за връщането на американските самолети в България. Те дойдоха по искане на лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев. От ГЕРБ пък поканиха външната министърка Велислава Петрова, но тя не дойде.

Решението мина със 136 гласа "за" от "Прогресивна България" и ДПС. ГЕРБ, "Демократична България" и "Продължаваме промяната" не участваха в гласуването. от ПБ обаче не бяха съвсем денодушни. От 124 гласували един гласува "против" заедно с 12-те от "Възраждане", а двама се въздържаха.

Така в петък на военното летище "Безмер" край Ямбол ще кацнат до осем американски самолети цистерни и до 250 въоръжени военни. Разрешено им е да останат до 1 октомври.

В дебата участваха всички без ДПС. Цялата опозиция критикува управляващите, но по различнrи линии.

ГЕРБ ги нападнаха заради вчерашните думи на Димитър Стоянов, че кабинетът "Желязков" е излъгал за това, че първото пристигане на амреканските самолети през февруари е било с учебна цел. Сега Стоянов директно обяви - самолетите ще участват в операциите в Иран, а ГЕРБ го попитаха казва ли по този начин, че САЩ са ни излъгали.

"Демократична България" обвиниха управляващите, че правят трансакционна политика, че не следват европейския път на България и не мислят стратегически за бъдещето на държавата. "Възраждане" пък имат принципна позиция против подкрепата ни на Украйна и САЩ. Днес дори започнаха деня с декларация по темата, в която питаха Радев в колко още войни ще опита да ни включи.

"Това, което виждаме като външнополитически подход, не представя решения. Системно подкопавате възможността ЕС да бъде такова. Той е единственото дългосрочно решение за това нашият нацонален интерес да бъде защитен. Той е съюз на солидарност и ценности, а не на трансакция, каквато се осъществява и днес с това решение", каза съпредседателят на "Демократична България" Божидар Божанов. Обясни, че никое правителство не може да си позволи отмяна на дерогацията на "Лукойл", защото няма да имаме бензин, нафта, авиационно гориво, или цените ще скочат много високо. И обяви, че групата му няма да участва в гласуването.

"Ще ви оставим насаме със собственото ви политическо лицемерие и популизъм, както и с вечно гласуващия по желанието на САЩ с надежда да му паднат санкциите", заяви Божанов.

Депутатите на "Прогресивна България" да не подкрепят това предложение, призова ги лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. И той, и Божанов обърнаха внимание на това, че това решение би ударило партията на Радев електорално.

"Трябва да кажа на министър-председателя, че с това предложение той покрива с позор пагоните си, защото те се дават по заслуги. И аз имам пагони от армията, макар и от най-ниския ранг, за мен това решение е срам. Огромна лъжа и измама представлява тази формация, която дойде на власт с едни обещания, а сега се изплю в лицето на 1,44 млн. български граждани. Срам ме е заради вас", каза Костадинов. Завърши дългото си изказване с обръщение към Радев: "Вие сте лъжец".

"Днешното решение не бива да бъде разглеждано като едностранна услуга към правителството на САЩ, а създава политически и съюзнически капитал, които правителството и премиерът ще оползотворят в интерес на България - националния интерес. Ние сме лоялен съюзник, но лоялността не означава отказ от този национален интерес", включи се зам.-председателят на групата на "Прогресивна България" Слави Василев. Той защити връщането на американските самолети, като припомни 2002 г., когато България беше в Съвета за сигурност на ООН и подкрепи САЩ за войната в Ирак. Впоследствие послучихме 360 млн. долара от външия дълг, който Ирак имаше към България. Общият му размер беше над 2 млрд. долара, но им го опростихме и до 2008 г. сметките ни бяха разчистени. Вчера пък обясни, че след като България разреши на САЩ да върнат няколко самолета у нас, ще можем ние да им поискаме нещо в замяна и да го получим. През май Радев опита да договори отпадането на визите, но получи отказ.

"Съзнавам, че решението, което трябва да вземем, изглежда трудно, но понеже министър-председателят е Румен Радев, аз ще натисна зеления бутон "да" с много голямо улеснение", завърши Василев обосновката си.

"Опасността се превърна в стока за размяна - както г-н Божанов каза, трансакционална външна политика, но никой не ни обясни кога точно едно нещо престава да бъде заплаха и започва да бъде коз", каза Даниел Митов от ГЕРБ. Той изреди колко пъти се е променила позицията на Радев и хората му, като първо през март самолетите за тях бяха опасни за България. После през май месец самолетите бяха преговорна карта и Радев се чу с американския президент Доналд Тръмп, за да поиска отпадане на визите на българи за САЩ. После, на 1 юли дойде трета версия (по Митов): "самолетите си заминаха и премиерът излезе да съобщи, че е "минимизиран рискът от потенциални атаки в непосредствена близост до столицата". На 19 юли кабинетът предложи връщането на самолетите в Безмер.

"Не отричаме правото на едно правителство да преразглежда позицията си, когато обстоятелствата се променят. Близкият изток тази година наистина се промени и то неведнъж. Искам друго - ктритерият да бъде публичен, постоянен и обясним за българсктите граждани преди да бъде обяснен на когото и да е било от посолствата. Днес нямаме такъв критерий, а календар от изказвания, валидно колкото трае неговата политическа полза", каза още Митов. Обясни, че той ще подкрепи връщането на самолетите, защото България е част от НАТО, както и че съюзник, който отказва летището си на друг съюзник в момент на криза, не е неутрален, а ненадежден.

"Това, че Министерският съвет не иска да носи отговорност конкретно за това решение и го препраща в парламента, няма да отърве от отговорността колегите от ПБ. Няма как да използвате случая да се скриете зад опозцията дали тя ще подкрепи това решение, за да кажете после, че то е взето от много политически организации. Едно е популизма по време на кампания, когато се бяснява, че самолетите са пряка заплаха за България, друго е днес да слушаме, че носят икономически ползи. Това е лицемерие в политиката, а за нея има поговорка: "Който гроб копае другиму, скоро сам пада в него". Колеги, научете се да си носите отговорността, не защото не подкрепяме САЩ, а за да се научите, че популизмът има цена и е време да я платите", каза Христо Гаджев от ГЕРБ. Така и обяви, че и неговата група няма да участва в гласуването.

Редица въпроси отправиха от "Продължаваме прмяната" - сигурно ли е, че самолетите ще са само в Ямбол, а няма да идват и до София, например за зареждане. Асен Василев директно се обърна към премиера Радев и го пита каква ще бъде защитата на България, поискан ли е комплекс "Пейтриът" на мястото, където ще са самолетите, какво точно е договорено със САЩ, в каква операция участваме и с какъв хоризонт е тя. Василев припомни началото на войната в Украйна 2022 г., когато настъпи и разрива в отношенията на ПП и Радев, когато той ги нареше шарлатани и военнолюбци и попита сега той ли е такъв.

"Българските граждани спряха да вярват на политиците заради безобразните лъжи. За съжаление, днес тук отново се наслушахме на какви ли не лъжи. Ангажирал съм се пред българските граждани да говоря истината и да взмам решеня изцяло в националния интерес", включи се Радев след дългия дебат. Кат премиер той има това право.

Като първа голяма лъжа посочи, причината самолетите да дойдат у нас през февруари. "Да, нотата е била такава - за учение. Но дайте ми името на учението. Бил съм директор на много учения и винаги има планираща конференция, те се залагат в графика на НАТО или на двустранните учния година по-рано, което е година по-рано. Има начална, основна и заключтелна планираща конферензия месеци предви учението, можете ли да ми ги покажете или да ми кажете кой е директор на учението? Кои са нашите партньори, които са участвали, България участвала ли е? Не, защото на всички беше ясно от ден първи, че те са тук не за учение", каза Радев.

Обяви, че лъжата е разбулил лично държавният секретар на САЩ Марко Рубио, който на 14 май благодари на България и разказа, че сме казали "да" още преди да чуем точно какво се иска от нас, както и че много сме помогнали на операцята в Близкия изток. "Надявам се няма да обивините и него, че лъже", продължи Радев.

Обясни, че сегашното правителство е направило така, че самолетите да се преместят от гражданското летище в София, понеже никъде в Европа няма такъв случай. Най-много произшествия стават при излитане и кацане, което в нашия случай се случва над града или в неподсредсвена близост до него.

Още с встъпването в си длъжност правителството е предложило на САЩ да преместят техниката си в "Безмер", но оттам отказали. Затова и България е удължила престоя им само до 30 юни, а не до 31 юли, както поискаха от Щатите.

"Този път получихме истинската нота. Тя е от политико-военен характер. Министерският съвет не се крие, аз никога не съм се крил. Законът ни задължава решението да бъде взето от Народното събрание", каза Радев.

"Тук се претентира, че водим двойнствена и военнолюбива политика. Не. Внушавате, че тук водя една политика, а навън - друга, но категорично не е вярно. От години говоря, че войната в Украйна няма военно решение, че позицията "мир" от позицията на силата ще доведе до още по-големи разрушения, повече жертви, по-голяма загуба на територии. Твърдя го и сега. Твърдях го като министър-председател на първия Съвет на ЕС в Брюксел, в Анкара пред нашите съюзници от НАТО и световните медии", каза още той.

"Приемам всичките ви критики, някои от тях - с насмешка, разбира се. Уважаеми колеги от "Възраждане", знам, че много боли, че почти отпаднахте от 52-я парламент, защото цяла кампания ве продавахте страх, лъжи и истерия и продължавате да правите същото. По отношение на политическата далавера, която сме правили - няма по-голяма далавера от това да влезете в парламента със заявка, че ще се борите с мафията, и да се пригърнете с нея. Ето това ни отдалечава от ЕС. По отношение на сделките в политиката и със САЩ - никога не сме правили сделки за политическа индулгенция, затова ще чакаме още да получим пълна ескадрила, която пратихме много отдавна и не е влязла в оперативна готовност", продължи той в отговор на критиките на опозицията.