Откриха обновената възрожденска църква в село Лесичери

Реставрираната църква „Св. Архангел Михаил" беше открита в с. Лесичери. Лентата на обновения храм прерязаха кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов, членът на църковното настоятелство Стефан Николов, кметът на село Лесичери Габриела Георгиева и представителят на строителната фирма Никола Младенов.

Митрополит Григорий благослови обновената църква.

„Пристъпихме с голямо отговорност към тази задача, защото знаем, че църквата „Свети Архангел Михаил" има особена стойност за всички хора от Лесичери. Това е мястото, където поколения жители на селото са намирали вяра, надежда и утеха. Особено важно е, че всички строително-монтажни дейности бяха извършени с уважение към историческата стойност на сградата", каза в словото си кметът инж. Емануил Манолов.

Рeмонтът стана възможен, след като Община Павликени внесе искане за финансиране в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Средствата за реализация на проекта са осигурени с Постановление на Министерски съвет от 4 декември 2024 г., с което бяха отпуснати 521 292 лева, припомнят от местната управа.

Вече е възстановен автентичният архитектурен възрожденски стил на православния храм. Консервацията и реставрацията на храма се осъществи под надзора на арх. Милен Маринов, автор на проекта.

Извършен е цялостен ремонт на покрива и камбанарията, както и подмяна на водосточните тръби. Оградата по имотната граница от северната и югоизточната страни е ремонтирана, а от западната страна е направена нова ограда. Възстановена е прилежащата настилка около църквата. Ремонтни дейности са извършени и по фасадата на църквата, по вътрешните стени и тавани, по подовата настилка и междуетажната конструкция.

Монтирани са мълниезащитна инсталация, ново електрическо табло и пейки.