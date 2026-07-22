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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23264248 www.24chasa.bg

Прокурорската колегия отказа да отстрани временно ръководителя на СГП Емилия Русинова (Обновена)

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Емилия Русинова

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да отстрани временно Емилия Русинова като ръководител на Софийската градска прокуратура до приключването на дисциплинарното производство срещу нея.

Решението беше взето на закрито заседание. Шестима членове на колегията гласуваха против отстраняването, а гласове в подкрепа на искането нямаше. Йордан Стоев и Калина Чапкънова си направиха отвод при разглеждането на точката.

Искането беше внесено от министъра на правосъдието Николай Найденов на основание чл. 232, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт. Разпоредбите са в сила от 1 юли. Във връзка с предложението колегията прие и становище от адвокат, представляващ Русинова.

Разглеждането на искането беше отложено два пъти – на 8 и 15 юли, тъй като Прокурорската колегия нямаше кворум.

През април служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов съобщи, че е внесъл предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова.

Аргументите бяха свързани с две преминавания на държавната граница с бившия следовател Петьо Петров, известен с прякора Еврото, и Кристиян Христов. Според Янкулов това е станало, когато случаят „Осемте джуджета" вече е бил публично известен и е имало информация за образувани преписки за изясняване на фактите.

В писмена позиция, изпратена до медиите през април, Русинова заяви: „Категорично заявявам, че са неверни и твърденията, че съм предлагала или посредничила за срещи и връзки с лица."

Емилия Русинова

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