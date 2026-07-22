ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разследване: „Хамас“ е изграждал мрежи в Европа с ...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23264250 www.24chasa.bg

17-годишен поряза шията на по-малката си любима

Тони Маскръчка

1560
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
17-годишен поряза шията на по-малката си любима. Снимка: 24 часа

17-годишен поряза шията на по-малката си любима. Кървавата любовна драма се разиграла в района на Предел махала в Благоевград.Във Второ РУ е постъпило съобщение от ЦСМП-Благоевград за постъпило за оказване на медицинска помощ малолетно момиче от гр. Петрич, което е с порезна рана в областта на врата.

От работещите по случая полицейски служители е установено, че около 23:50 часа в района на ул. „Предел" в гр. Благоевград е възникнало пререкание между момичето и непълнолетен младеж от гр. Благоевград, който я порязал с остър предмет в областта на врата.

Младежът е задържан, уведомена е РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.

17-годишен поряза шията на по-малката си любима.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание