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17-годишен поряза шията на по-малката си любима. Кървавата любовна драма се разиграла в района на Предел махала в Благоевград.Във Второ РУ е постъпило съобщение от ЦСМП-Благоевград за постъпило за оказване на медицинска помощ малолетно момиче от гр. Петрич, което е с порезна рана в областта на врата.

От работещите по случая полицейски служители е установено, че около 23:50 часа в района на ул. „Предел" в гр. Благоевград е възникнало пререкание между момичето и непълнолетен младеж от гр. Благоевград, който я порязал с остър предмет в областта на врата.

Младежът е задържан, уведомена е РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.