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609 буркана с гъби без етикети откриха в незаконен цех в Луковит

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В нелегалния цех в Луковит са се преработвали гъби. СНИМКА: АРХИВ

Незаконен цех за консервирани гъби разкриха полицията и Областната дирекция по безопасност на храните в Ловеч. При проверката в имот в Луковит са намерени 609 буркана с готова продукция, тежаща общо 321 килограма. Гъбите били без етикети и данни за произход.

До проверката се стигнало след обява за продажба на консервирани гъби, публикувана в социалните мрежи, и сигнал от ОДБХ – Ловеч. Действията на служителите от сектор „Противодействие на икономическата престъпност" и инспекторите по храните започнали на 21 юли.

Провереният имот бил обособен като производствен цех и стопанисван от двама 32-годишни собственици. Освен готовата продукция в него били открити казан за стерилизиране на бурканите, кашони и други вещи, използвани при производството.

Инспекторите от ОДБХ – Ловеч съставили констативен протокол и издали две разпореждания. Предстои 59-годишна жена, продавала продукцията, да получи акт за установяване на административно нарушение.

Информацията беше съобщена от говорителя на полицията Габриела Тодорова, цитирана от БТА

В нелегалния цех в Луковит са се преработвали гъби. СНИМКА: АРХИВ

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