И пожарникари от Търговище гасиха и още гасят горски пожари в Испания

Това е много ценен опит, категоричен е началникът на РСПБЗН в областния град главен инспектор Боян Боянов, за който мисията в чужбина от 1 до 17 юли бе четвърта поред

След Гърция и Италия, главен инспектор Боян Боянов се завърна след 17-дневно участие в българския модул за наземно гасене, изпратен в испанската провинция Галисия в помощ на испанските пожарникари в борбата им с тазгодишните горски пожари. Заедно с него от Търговище в модула бе мключен и младши инспектор Павел Стойков. Мисията бе под командването на испанците в рамките на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Търговище.

Районът се намира в северозападната част на Испания и разполага с едни от най-големите горски масиви в страната, което е и предпоставка за най-голямата концентрация на горски пожари. Заради високите температури през този сезон и силният вятър, които допълнително увеличават рисковете от горски пожари, по искане на испанските власти вече няколко поредни години се осъществява предварително предислоциране на сили и средства от модули по линия на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз. В състава на българския модул за борба с горските пожари, който в момента работи там и ще остане до края на месеца, са още двама служители на РСПБЗН - Търговище: младшите испектори Алексей Рукавица и Стоян Стоянов. Пожарникарите от Търговище, които вече се завърнаха от мисията в Испания - главен инспектор Боян Боянов /вдясно/ и младши инспектор Пламен Стойков. Снимка: Личен архив

По думите на главен инспектор Боянов, сегашната им работа в Испания била най-голямото предизвикателство в професионалната му кариера до момента.

Ежедневието на пожарникарските ни екипи в Галисия било доста трудно и натоварено, като на практика те почти всеки ден са участвали в реални операции. Обстановката там била доста тежка и рискова в противопожарно отношение поради много високите температури на въздуха - между 38 и 43 градуса, постоянния силен вятър и труднодостъпния пресечен терен. Смените са били по 12-15 часа на ден.

Момчетата от българския модул, работил там от 1 до 17 юли т. г., са участвали активно в гасенето на 5 големи пожара, при които огънят бил обхванал значителна площ. Работели по ограничаването и ликвидирането на пожариге по 5-6 часа без прекъсване, а след погасяването на огъня оставали на дежурства, за да предотвратят евентуално повторно самозапалване.

При единия от пожарите имало реален риск огънят да обхване автомобилите, с които се придвижвали екипите, тъй като силният вятър изведнъж обърнал посоката си. В последния момент обаче тази опасност била предотвратена.

Особено трудно станало при друг случай след паднал пороен дъжд, придружен с гръмотевична буря, вследствие което от мълнии наведнъж в страната възникнали 12 пожара. Някои от тях (не в района на провинция Галисия) взели и жертви от цивилното население. Това били едни от най-тежките пожари в историята на Испания изобщо. Гасенето на горските пожари в Испания продължавало по 5-6 часа на ден без прекъсване. Снимка: Личен архив

Когато не гасили реални пожари, българските огнеборци заедно с испанските си колеги, с превантивна цел, давали изнесени дежурства в рискови райони, като туристически обекти и къмпинги. Намери време да посетят и тренировъчния център, където се подготвяли испанските им колеги, профилирани в борбата с горски пожари. А също и да направят техния тест за физическа пригодност, който домакините им провеждали два пъти годишно на специален полигон. Не бил от леките.

Момчетата от българския модул също така получили възможност да се упражнят и в управление на високопроходимите джипове, с които испанските пожарникари щурмували трудните терени.

С какво ги е обогатило участието в тази мисия? Според главен инспектор Боянов, с натрупания изключително полезен и ценен опит. "Да, подходите при гасенето по принцип са сходни навсякъде, но същевременно там видяхме и една по-различна тактика, която при необходимост бихме опитали да приложим в нашите условия", коментира той.

Признава, че е впечатлен от съвременната техника, която използват испанските екипи - например специализирани за гасене на горски пожари високопроходими камиони, както и от активното използване на авиация. И още - от някои аспекти за осъществяване на превенция на горските пожари, като наситеност на потенциално опасните райони с камери за видеонаблюдение и високите наблюдателни кули на различни места в тях. За пребиваването на самолетите и хеликоптерите на земята пък там имало специално подготвени бази.

Двамата пожарникари от Търговище ще запомнят и благодарността, изказана им от местните хора, когато при един от пожарите, в чието гасене активно участвали и момчетата от българския модул, огънят опасно наближил къщите им. Но те не допуснали той да ги достигне. Ще запомнят и тръпката да отидат и се върнат от нелеката си мисия не с какво да е, а с военния самолет "Спартан", известнен напоследък с хуманитарните си медицински мисии. Наред със знанията и уменията, които са придобили по време на съвместната работа с испанските си колеги, те ценят и приятелството и здравите колегиални връзки, които са установили с екипите на домакините. Контакти, които, макар и виртуално, продължават и ще продължават да поддържат.