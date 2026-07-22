Издирват 81-годишна жена, изчезнала в Хасково

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Полицията издирва 81-годишната Бояна Юлиянова Стоянова, която е в неизвестност от 20 юли, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Жената е напуснала дома си на булевард „Освобождение" около 18:00 часа и оттогава не е открита. Тя е висока около 155 сантиметра, със слабо телосложение и червеникава коса. Придвижва се трудно с помощта на бастун.

Бояна Стоянова страда от заболяване и е обявена за общодържавно издирване с телеграма на Районното управление в Хасково.

В акцията участват служители на районното управление и на Областната дирекция на МВР, както и близки на изчезналата жена. Районът се обследва и с дрон.

Полицията призовава всеки, който е виждал Бояна Стоянова или разполага с информация за местонахождението ѝ, незабавно да се обади на телефон 112 или да съобщи в най-близкото поделение на МВР.